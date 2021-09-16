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В Рудном будет новый храм
В Рудном будет новый храм
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42389
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 11:53
Читатели не жалея эмоции выложили свои комменты, большинство которых мягко говоря не рады этому событию. Вспомнили события давних лет, когда среди лика святых оказался бывший областной Аким, нарисованный прямо под сводами золотых куполов только что построенного нового храма на улице Парковой, как собирали , не спросив согласия с работников комбината.
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В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 12:52
Цитата:
Никто не злится..
С сего ты взял?
maxsaf:
Что народ злится
Что народ злится
Никто не злится..
С сего ты взял?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13246
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 12:54
Цитата:
интересно,где на Абая.
мероприятие уже идет наверное.
alex_60:
кстати сегодня Митрополит Александр освятит закладной камень в основании нового духовно-культурного центра Костанайской епархии, который построят на проспекте Абая в Костанае.
кстати сегодня Митрополит Александр освятит закладной камень в основании нового духовно-культурного центра Костанайской епархии, который построят на проспекте Абая в Костанае.
интересно,где на Абая.
мероприятие уже идет наверное.
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 12:57
Тут другое..
Идет торг с Россией и Турцией..
И наши слабаки строят, чтобы угодить и там и эдам, показывая что у нас религиозная стабильность и толерантность..
Сами мы ни за что бы не догадались..
Идет торг с Россией и Турцией..
И наши слабаки строят, чтобы угодить и там и эдам, показывая что у нас религиозная стабильность и толерантность..
Сами мы ни за что бы не догадались..
Re: В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 12:57
Цитата:
Харош уже тупняк включать
Цитата:
С новости я взял, которая для вас не новость, хоть и в разделе "Народные новости"
111:
Никто не злится.. С сего ты взял?
Никто не злится.. С сего ты взял?
Харош уже тупняк включать
Цитата:
читатели не жалея эмоции выложили свои комменты, большинство которых мягко говоря не рады этому событию.
С новости я взял, которая для вас не новость, хоть и в разделе "Народные новости"
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 12:58
Цитата:
Понимаешь, кухонус орлинус это одно.
Но я еще не встречал человека реально, который этим недоволен..
maxsaf:
Харош уже тупняк включать
Харош уже тупняк включать
Понимаешь, кухонус орлинус это одно.
Но я еще не встречал человека реально, который этим недоволен..
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 13:01
Цитата:
А я еще дебила настоящего не встречал вживую, но это не означает, что их не существует
111:
Но я еще не встречал человека реально, который этим недоволен..
Но я еще не встречал человека реально, который этим недоволен..
А я еще дебила настоящего не встречал вживую, но это не означает, что их не существует
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 13:03
Цитата:
Вот у вас в моде сейчас храмы для геев..
То есть абсолютно все для трансгендеров, геев, лесбиянок..
Ты как к этому относишься?
maxsaf:
еще дебила настоящего не встречал вживую, но это не означает, что их не существует
еще дебила настоящего не встречал вживую, но это не означает, что их не существует
Вот у вас в моде сейчас храмы для геев..
То есть абсолютно все для трансгендеров, геев, лесбиянок..
Ты как к этому относишься?
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 13:05
Цитата:
Я к этому не отношусь
111:
Ты как к этому относишься?
Ты как к этому относишься?
Я к этому не отношусь
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 13:05
Цитата:
У вас аутистов что, всех в психушку пересажали?
maxsaf:
еще дебила
еще дебила
У вас аутистов что, всех в психушку пересажали?
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 13:08
Цитата:
Вот видишь.
Потому что недополучишь финансирование..
Например Венгрия, решившая вбрыкнуть против.
Но на кону миллиарды ойро в нескольких траншах.
Ну Венгрия как пример..
Так и у нас..
Благотворительность..
Кстати, и в ней дело..
У вас как с этим, ушел от налогов, сделал доброе дело на часть из них..
У нас практически тоже самое..
Но почему то у нас это обзывают воровством..
maxsaf:
к этому не отношусь
к этому не отношусь
Вот видишь.
Потому что недополучишь финансирование..
Например Венгрия, решившая вбрыкнуть против.
Но на кону миллиарды ойро в нескольких траншах.
Ну Венгрия как пример..
Так и у нас..
Благотворительность..
Кстати, и в ней дело..
У вас как с этим, ушел от налогов, сделал доброе дело на часть из них..
У нас практически тоже самое..
Но почему то у нас это обзывают воровством..
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 13:13
Цитата:
А вас, как я понимаю, в обычные храмы уже не пускают?
111:
Вот у вас в моде сейчас храмы для геев.. То есть абсолютно все для трансгендеров, геев, лесбиянок..
Вот у вас в моде сейчас храмы для геев.. То есть абсолютно все для трансгендеров, геев, лесбиянок..
А вас, как я понимаю, в обычные храмы уже не пускают?
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 13:17
Цитата:
В смысле?
Весной я был на Парковой, товарища провожал на всегда..
И свечи держали с женой и молилась она там что то..
maxsaf:
вас, как я понимаю, в обычные храмы уже не пускают
вас, как я понимаю, в обычные храмы уже не пускают
В смысле?
Весной я был на Парковой, товарища провожал на всегда..
И свечи держали с женой и молилась она там что то..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 9917
Re: В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 15:18
Цитата:
А когда последний раз люди были рады чему-то?
Нытье же на болотах по любому поводу
Правда тут есть ещё и идеологический фактор
Теперь любое начинание в Казахстане с новостями про "Российское" будет вызывать бурю негатива
Если лет 10 назад сильно и не вдавались бы в подробности то сейчас сбер,АЭС,церковь вызывают у Казахстанцев только отвращение
Кто скажет почему?))
Цитата:
Уже любая фамилия связанная с российской политикой разозлит соцсети
Россия достигла того чего хотела)
Теперь говорить что-то хорошее про ее политику это моветон в приличном обществе
Кто скажет почему?))
Однако, читатели не жалея эмоции выложили свои комменты, большинство которых мягко говоря не рады этому событию
А когда последний раз люди были рады чему-то?
Нытье же на болотах по любому поводу
Правда тут есть ещё и идеологический фактор
Теперь любое начинание в Казахстане с новостями про "Российское" будет вызывать бурю негатива
Если лет 10 назад сильно и не вдавались бы в подробности то сейчас сбер,АЭС,церковь вызывают у Казахстанцев только отвращение
Кто скажет почему?))
Цитата:
maxsaf:
Интересно, какая фамилия разозлила бы соцсети сильнее всего? Захаров? Никонов? Бортников? Федоров? Путин?
Интересно, какая фамилия разозлила бы соцсети сильнее всего? Захаров? Никонов? Бортников? Федоров? Путин?
Уже любая фамилия связанная с российской политикой разозлит соцсети
Россия достигла того чего хотела)
Теперь говорить что-то хорошее про ее политику это моветон в приличном обществе
Кто скажет почему?))
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 19:06
Цитата:
111-й скажет
abaika95:
Кто скажет почему?))
Кто скажет почему?))
111-й скажет
В Рудном будет новый храм
Отправлено: 16.09.21 - 19:07
Цитата:
Не у казахстанцев. У хозяев
abaika95:
вызывают у Казахстанцев только отвращение
вызывают у Казахстанцев только отвращение
Не у казахстанцев. У хозяев
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