Прогноз на 5 дней
ясно+16°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 33% влажность
  • З-ЮЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Стекловолокно вместо железобетона - Как прокладывают новую канализацию в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42389
Стекловолокно вместо железобетона - Как прокладывают новую канализацию в Костанае
Отправлено: 16.09.21 - 18:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реконструкцию самотечного коллектора на улице Шипина делают на участке от ул. Бородина до канализационной насосной станции (КНС-5, перекресток ул. Шипина-Каирбекова). Уже уложено 2 295 из 2938 метров трубопровода.
Читать новость

olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1179
Re: Стекловолокно вместо железобетона - Как прокладывают новую...
Отправлено: 16.09.21 - 18:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже 2 или 3 года делают этот коллектор. Всё не могут сделать, сроки же должны быть какие-то ? Шипина стоит изуродована котлованами. Плюс перекрыли Баймагамбетова, оживлённую улицу.
Там ещё Орджоникидзе всё лето делают, никак не доделают. Яма огороженная стоит без движения уже месяц наверное.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 72
Зарегистрированные пользователи: urmas, Iney, alex_60, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS