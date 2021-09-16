Re: Стекловолокно вместо железобетона - Как прокладывают новую...

Отправлено: - 18:54

Уже 2 или 3 года делают этот коллектор. Всё не могут сделать, сроки же должны быть какие-то ? Шипина стоит изуродована котлованами. Плюс перекрыли Баймагамбетова, оживлённую улицу.

Там ещё Орджоникидзе всё лето делают, никак не доделают. Яма огороженная стоит без движения уже месяц наверное.