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≡ МОН запустил горячую линию для сообщений о проблемах в сфере образования
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42389
МОН запустил горячую линию для сообщений о проблемах в сфере образования
Отправлено: 16.09.21 - 17:12
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Казахстанцы смогут сообщать о проблемах в сфере образования по номеру специальной горячей линии. Учителям и родителям предлагают рассказывать о проблемах с туалетами, камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками, общежитиями и так далее.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2006
Re: МОН запустил горячую линию для сообщений о проблемах в сфере...
Отправлено: 16.09.21 - 17:12
#1
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МОН, прямо позиционирует себя как - образец всеобщей ДОСТУПНОСТИ и ОТКРЫТОСТИ 24 часа в сутки: - и номера первых руководителей областного департамента науки и образования и вот теперь телефон специальной горячей линии, да ещё с Ватцапом - прямо, атракцион ГЛУП..., пардон СЛЫЩАЩЕГО ГОСУДАРСТВА.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2406
МОН запустил горячую линию для сообщений о проблемах в сфере образования
Отправлено: 16.09.21 - 18:41
#2
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Бабла не хватит с такими сообщениями, везде, даже в новых зданиях сплошные недоделки..
Кстати санузлов в деревнях в школах нет.
Не в каждой по крайней мере.
Хотя бы на этом примере, что, этот Мон или как его, канашку проведет к каждой деревне и построит там санузлы?

[Исправлено: 111, 16.09.2021 - 18:43]
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