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≡ Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42385
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 14:46
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«НГ» продолжает публикацию наиболее знаковых фактов и фотографий из истории областного центра. В этом номере - о событиях первого мирного десятилетия.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
93
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 14:46
#1
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Побольше бы таких статей. Глядишь, понаехавшие смогут изучить историю Кустаная.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7750
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:21
#2
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Побольше бы таких статей. Глядишь, понаехавшие смогут изучить историю Кустаная.

Поддерживаю, но очень сомневаюсь. Одним -это совершенно не надо, другие скорее поверят в мифы и легенды про куталапский край от штатного поэта-историка, чем документам и фото.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22725
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:34
#3
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Цитата:

В 1960 году в Кустанае проживали 86 382 человека.

И один - крановщик...
:lol: ;-)
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
93
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:51
#4
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Цитата:
drakon:

И один героический дедушка.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13237
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:55
#5
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побольше таких публикаций.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
93
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:56
#6
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А ещё очень познавателен один канал на Ютубе, кустанайский. Там репортёры, стоя на одной из улиц Кустаная(улицы каждый раз разные), интересуются у прохожих, в честь кого названа эта улица. И по последней моде, благодаря ономастам, эти улицы почему-то носят названия исключительно автохтонные. Так вот, только единицы могут назвать, в честь кого названа эта улица. Та-дамс! Это к вопросу о знании истории.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9915
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:56
#7
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Глядишь, понаехавшие смогут изучить историю Кустаная.

А поуехевшие ее извратить
Цитата:
drakon:
И один - крановщик...

Да пока мой дед тут все строил твой уже того
Ну ты сам знаешь за что))
Цитата:
Уже не ваш земляк:
И один героический дедушка.

Когда свои деды в тылу отсиживались то надо ерничать над теми кто воевал...
Низко низко
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13237
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:57
#8
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значит этому дому с Радугой больше шестидесяти лет.
умели строить на века в советское время.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9915
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:58
#9
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Почаще надо статьи такие писать
Особенно лучше архивные доставать
До революционные как тут понаеховшие землю в аренду брали..
Тоже интересная история
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13237
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:58
#10
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все таки это был Кустанай.
а не черти что.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13237
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 16:00
#11
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город построенный советскими людьми
со всей страны.
а это о многом говорит.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9915
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 16:00
#12
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А ещё очень познавателен один канал на Ютубе, кустанайский. Там репортёры, стоя

Очень показателен опрос жителей Москвы
В особенности молодежи
Кто такой Ленин? и когда началась война?
Мало кто ответить смог
Это к вопросу знания истории
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13237
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 16:02
#13
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Климент Ворошилов в Кустанае был,
так что улица такая у нас по праву.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9915
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 16:02
#14
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Цитата:
alex_60:
город построенный советскими людьми со всей страны. а это о многом говорит.

Серьезно? Советскими людьми? Не определенной титульной нации того времени? Они же тут орут что все построили всем и всем им должны а на деле армяне и евреи и поляки тоже участвовали в строительстве?)) И страшно сказать азиатские народы?
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