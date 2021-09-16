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Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42385
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 14:46
«НГ» продолжает публикацию наиболее знаковых фактов и фотографий из истории областного центра. В этом номере - о событиях первого мирного десятилетия.
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Читать статью
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 14:46
Побольше бы таких статей. Глядишь, понаехавшие смогут изучить историю Кустаная.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7750
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:21
Цитата:
Поддерживаю, но очень сомневаюсь. Одним -это совершенно не надо, другие скорее поверят в мифы и легенды про куталапский край от штатного поэта-историка, чем документам и фото.
Уже не ваш земляк:
Побольше бы таких статей. Глядишь, понаехавшие смогут изучить историю Кустаная.
Побольше бы таких статей. Глядишь, понаехавшие смогут изучить историю Кустаная.
Поддерживаю, но очень сомневаюсь. Одним -это совершенно не надо, другие скорее поверят в мифы и легенды про куталапский край от штатного поэта-историка, чем документам и фото.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22725
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:34
Цитата:
В 1960 году в Кустанае проживали 86 382 человека.
И один - крановщик...
В 1960 году в Кустанае проживали 86 382 человека.
И один - крановщик...
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:51
Цитата:
И один героический дедушка.
drakon:
И один героический дедушка.
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:55
побольше таких публикаций.
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:56
А ещё очень познавателен один канал на Ютубе, кустанайский. Там репортёры, стоя на одной из улиц Кустаная(улицы каждый раз разные), интересуются у прохожих, в честь кого названа эта улица. И по последней моде, благодаря ономастам, эти улицы почему-то носят названия исключительно автохтонные. Так вот, только единицы могут назвать, в честь кого названа эта улица. Та-дамс! Это к вопросу о знании истории.
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:56
Цитата:
А поуехевшие ее извратить
Цитата:
Да пока мой дед тут все строил твой уже того
Ну ты сам знаешь за что))
Цитата:
Когда свои деды в тылу отсиживались то надо ерничать над теми кто воевал...
Низко низко
Уже не ваш земляк:
Глядишь, понаехавшие смогут изучить историю Кустаная.
Глядишь, понаехавшие смогут изучить историю Кустаная.
А поуехевшие ее извратить
Цитата:
drakon:
И один - крановщик...
И один - крановщик...
Да пока мой дед тут все строил твой уже того
Ну ты сам знаешь за что))
Цитата:
Уже не ваш земляк:
И один героический дедушка.
И один героический дедушка.
Когда свои деды в тылу отсиживались то надо ерничать над теми кто воевал...
Низко низко
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:57
значит этому дому с Радугой больше шестидесяти лет.
умели строить на века в советское время.
умели строить на века в советское время.
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:58
Почаще надо статьи такие писать
Особенно лучше архивные доставать
До революционные как тут понаеховшие землю в аренду брали..
Тоже интересная история
Особенно лучше архивные доставать
До революционные как тут понаеховшие землю в аренду брали..
Тоже интересная история
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 15:58
все таки это был Кустанай.
а не черти что.
а не черти что.
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 16:00
город построенный советскими людьми
со всей страны.
а это о многом говорит.
со всей страны.
а это о многом говорит.
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 16:00
Цитата:
Очень показателен опрос жителей Москвы
В особенности молодежи
Кто такой Ленин? и когда началась война?
Мало кто ответить смог
Это к вопросу знания истории
Уже не ваш земляк:
А ещё очень познавателен один канал на Ютубе, кустанайский. Там репортёры, стоя
А ещё очень познавателен один канал на Ютубе, кустанайский. Там репортёры, стоя
Очень показателен опрос жителей Москвы
В особенности молодежи
Кто такой Ленин? и когда началась война?
Мало кто ответить смог
Это к вопросу знания истории
Re: Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 16:02
Климент Ворошилов в Кустанае был,
так что улица такая у нас по праву.
так что улица такая у нас по праву.
Прогулки по Кустанаю - пятидесятые годы
Отправлено: 16.09.21 - 16:02
Цитата:
Серьезно? Советскими людьми? Не определенной титульной нации того времени? Они же тут орут что все построили всем и всем им должны а на деле армяне и евреи и поляки тоже участвовали в строительстве?)) И страшно сказать азиатские народы?
alex_60:
город построенный советскими людьми со всей страны. а это о многом говорит.
город построенный советскими людьми со всей страны. а это о многом говорит.
Серьезно? Советскими людьми? Не определенной титульной нации того времени? Они же тут орут что все построили всем и всем им должны а на деле армяне и евреи и поляки тоже участвовали в строительстве?)) И страшно сказать азиатские народы?
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