Отправлено: - 16:00

Уже не ваш земляк:

А ещё очень познавателен один канал на Ютубе, кустанайский. Там репортёры, стоя

Цитата:Очень показателен опрос жителей МосквыВ особенности молодежиКто такой Ленин? и когда началась война?Мало кто ответить смогЭто к вопросу знания истории