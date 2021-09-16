Отправлено: - 16:05

abaika95: Рашка-п****а

Русский националист(кто не знает о чем Навальный топил в начале загуглите) может быть русофобом?) А почему был? Щас уже нет?)

В Крыму До аннексии базировался спецназ ГРУ РФ?

Один такой политик уже был в Германии

Теперь вся нация извиняется за его дейтельность перед всем миром))

Цитата:Ты совсем в детство ударился? Цитата:Счета заблокировали, сайты закрыли, самого посадили...Сейчас он ни то, ни сё. Не платят ему пока за русофобию.Цитата:Договор разве это запрещал?Цитата:Он проспал эти города. Вот и извиняются.А если кто вернёт, того и обожествлят.