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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 550 из 550«1...548549550
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 15:27
#8236
Комментарий удален модератором.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
93
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 15:31
#8237
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У животного смена началась.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 15:36
#8238
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В новой газете отличная статья вышла о бурятской журналистке которую обвиняют по статье о разжигание межнац розни,за то что она ооо страшно сказать....подняла вопрос о расизме в России
Ведь расизм может быть там в загнивающей и никак не загниющей Америке
А в России то мир дружба жевачка
Ну обозвали тебя ускоглазым ну что ты обижаешься? Ты же ускоглазый
Ну сказали тебе бабки валите с нашей скамейки ускоглазые! Ну надо было уступить это ведь не со зла
Ну в очереди гражданку России по нации калмычку назвали черной и понаеховшей
Ну и чё такого? Ну побили татарку в маршрутке за разговор на татарском Терпимо,все мы люди все мы ошибаемся)
А вот какой-то азер усомнился в крутости русского народа это уже зашквар и вообще за такое надо пороть и выслать из страны!!!
Иш чего удумал говорить!!! Французы у него значит крутые а русские не очень...понаехал тут!! Пусть спасибо скажет за то что его приютили тут и кормят с руки!!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 15:37
#8239
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
У животного смена началась.

Я рад что ты на смену вышла
Чем кормят сегодня хозейва?
Похолебкой или костями?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 15:41
#8240
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Буряты решили памятники казакам-завоевателям в Сибири валить
Правильно,давно пора
На Кавказе черкесы свалили памятник солдатам присоединявшим Кавказ
Татары в Тобольске не разрешили памятник Ермаку строить потомучто он колонизатор
Так и везде надо
Всё-таки Россия Это федерация со своими традициями и устоями в каждом субъекте
Чеченцы вон снесли памятник Ермолову ещё в 89 году
А другим почему нельзя?
Прогресс
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
93
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 15:43
#8241
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Расскажу одну историю, которая случилась с моим хорошим знакомым. Работал он в одной фирме, делал мебель. А так как они отдавали продукцию не в собранном виде, а упакованную в коробках, то при покупке детской предложили одному клиенту собрать и установить её за скромные 2,5 тысячи рублей.(дело было в начале нулевых). Мужичок отказался, мотивируя это тем, что он не настолько тупой(привет, животное!), чтобы платить такие деньги, мол, и сам разберётся и соберёт. Через два дня прибегает и слёзно умоляет приехать и собрать эту треклятую детскую. Тогда ему сказали, что теперь цена подросла и стоить сборка будет уже 4 тысячи. Мужик был очень рад и согласился.Уж очень ему жена с этой детской мозг вынесла. Мораль - не трынди и плати профессионалам. И да будет мозг твой цел и жена довольна. Тзе енд.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 15:47
#8242
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"Взять последнюю историю про русских в Казахстане, сейчас там преследуют какого-то якобы русофоба, который заставлял русских, не говорящих на казахском, извиняться на камеру. Я удивляюсь, когда в России начинают возмущаться по поводу русофобии в Казахстане, делая то же самое здесь со своими национальными меньшинствами. Чему вы удивляетесь? Это ваше же поведение, которое вы здесь, в России, демонстрируете."
Продолжение в статье....

расизм русских
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 15:48
#8243
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Расскажу одну историю, которая случилась с моим хорошим знакомым

Всем плевать
Если ты картинку на сайт закинуть не могла то как кухни собираешь ещё?
Явно таджики недовольны тобой
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 15:53
#8244
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Не землячка в перерыве между сборкой кухонь и написанием коментов

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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
125
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 16:05
#8245
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Цитата:
abaika95: Рашка-п****а
Ты совсем в детство ударился? Цитата:
Русский националист(кто не знает о чем Навальный топил в начале загуглите) может быть русофобом?) А почему был? Щас уже нет?)

Счета заблокировали, сайты закрыли, самого посадили...
Сейчас он ни то, ни сё. Не платят ему пока за русофобию.
Цитата:
В Крыму До аннексии базировался спецназ ГРУ РФ? 

Договор разве это запрещал?
Цитата:
Один такой политик уже был в Германии
Теперь вся нация извиняется за его дейтельность перед всем миром))

Он проспал эти города. Вот и извиняются.
А если кто вернёт, того и обожествлят.
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