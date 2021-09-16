В новой газете отличная статья вышла о бурятской журналистке которую обвиняют по статье о разжигание межнац розни,за то что она ооо страшно сказать....подняла вопрос о расизме в России Ведь расизм может быть там в загнивающей и никак не загниющей Америке А в России то мир дружба жевачка Ну обозвали тебя ускоглазым ну что ты обижаешься? Ты же ускоглазый Ну сказали тебе бабки валите с нашей скамейки ускоглазые! Ну надо было уступить это ведь не со зла Ну в очереди гражданку России по нации калмычку назвали черной и понаеховшей Ну и чё такого? Ну побили татарку в маршрутке за разговор на татарском Терпимо,все мы люди все мы ошибаемся) А вот какой-то азер усомнился в крутости русского народа это уже зашквар и вообще за такое надо пороть и выслать из страны!!! Иш чего удумал говорить!!! Французы у него значит крутые а русские не очень...понаехал тут!! Пусть спасибо скажет за то что его приютили тут и кормят с руки!!
Буряты решили памятники казакам-завоевателям в Сибири валить Правильно,давно пора На Кавказе черкесы свалили памятник солдатам присоединявшим Кавказ Татары в Тобольске не разрешили памятник Ермаку строить потомучто он колонизатор Так и везде надо Всё-таки Россия Это федерация со своими традициями и устоями в каждом субъекте Чеченцы вон снесли памятник Ермолову ещё в 89 году А другим почему нельзя? Прогресс
Расскажу одну историю, которая случилась с моим хорошим знакомым. Работал он в одной фирме, делал мебель. А так как они отдавали продукцию не в собранном виде, а упакованную в коробках, то при покупке детской предложили одному клиенту собрать и установить её за скромные 2,5 тысячи рублей.(дело было в начале нулевых). Мужичок отказался, мотивируя это тем, что он не настолько тупой(привет, животное!), чтобы платить такие деньги, мол, и сам разберётся и соберёт. Через два дня прибегает и слёзно умоляет приехать и собрать эту треклятую детскую. Тогда ему сказали, что теперь цена подросла и стоить сборка будет уже 4 тысячи. Мужик был очень рад и согласился.Уж очень ему жена с этой детской мозг вынесла. Мораль - не трынди и плати профессионалам. И да будет мозг твой цел и жена довольна. Тзе енд.
"Взять последнюю историю про русских в Казахстане, сейчас там преследуют какого-то якобы русофоба, который заставлял русских, не говорящих на казахском, извиняться на камеру. Я удивляюсь, когда в России начинают возмущаться по поводу русофобии в Казахстане, делая то же самое здесь со своими национальными меньшинствами. Чему вы удивляетесь? Это ваше же поведение, которое вы здесь, в России, демонстрируете." Продолжение в статье....
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