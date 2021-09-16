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≡ Застрявшее на пальце подростка кольцо стало причиной вызова спасателей в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42385
Застрявшее на пальце подростка кольцо стало причиной вызова спасателей в Костанае
Отправлено: 16.09.21 - 15:52
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Звонок на пульт оперативного дежурного службы «112» поступил 14 сентября, во втором часу ночи. Спасателям сообщили, что 16-летний юноша надел на палец металлическое колечко, но все попытки снять его с руки не принесли результата.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13237
Re: Застрявшее на пальце подростка кольцо стало причиной вызова...
Отправлено: 16.09.21 - 15:52
#1
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/сотрудники ОСО примерили несколько шанцевых инструментов, а затем при помощи специальных кусачек раскусили кольцо и освободили палец.//

ну кусачки понятно,а вот какой шанцевый инструмент
посмотреть интересно бы было.
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