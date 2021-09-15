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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2389
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 18:45
#8206
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Цитата:
drakon:
Марик, можешь - гордиться

Одна булочка 79 ойро?
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22724
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 18:50
#8207
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Цитата:
111:
Одна булочка 79 ойро?

Нет, 79 Центов... :lol: ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2389
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 19:12
#8208
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Цитата:
drakon:
Нет, 79 Центов..

А, чуть чуть дороже чем у нас
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
124
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 20:02
#8209
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Цитата:
abaika95:
Русский Навальный значит русофоб

Русофоб. Был...
Цитата:
Спецназ ГРУ учавствовший в аннексии Крыма по твоему до этого был расквартирован в Крыму постояно? 

Если плаваешь в теме, так хоть не пиши, не позорься.
Россия на разных объектах в Крыму могла иметь до 25 тыс. человек. Вот и перебросили, сколько нужно.
А вместе с разрешенным российскими техникой, авиацией, флотом и ополченцами, украинским войскам (из которых половина перешла на сторону крымчан) ничего не светило.
Цитата:
abaika95:
за такое откровенное враньё когда сначала ухмыляещься и официально на камеру заявляешь что наших войск там нет,а через месяц пускаешь слезу и поздравляешь офицеров спецназа с выполненной операцией,за такое политики в западной стране уже бы полетел с кресла пинком под зад ну или вечно огребал хейт от СМИ

Если любой немецкий политик вернёт Германии Штеттин, Бреслау и Данциг, его пожизненно изберут канцлером, поставят ему памятники из чистого золота, и объявят католическим святым.

[Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 20:03]

[Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 20:04]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7755
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 20:35
#8210
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Цитата:
111:
Бля,жена меня выкинула...

Что натворил то? Обратно пустила уже? :lol:

[Исправлено: elektron, 15.09.2021 - 15:42]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
81
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 01:21
#8211
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Как картинку вставить?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
81
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 01:24
#8212
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Сколько не пробовал, ничего не получается. Что-то чересчур заумно. В ВатсАп или Вайбер вставить - без проблем!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
81
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 02:12
#8213
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Цитата:
drakon:

В Самаре очень много пекарен и всяких булочных Так вот в каждой существуют всяческие скидки. Обычно перед закрытием продают с 30% скидкой. Или же на следующий день продают с такой же скидкой.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8070
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 09:52
#8214
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Цитата:
abaika95:
А кто убил Немцова вопреки путину? Кто убил Бабурову и политковскую вопреки путину? Кто убил Литвиненко и травил скрипалей?

А всё думаю,на кого это расчитано,оказывается есть такие.
Надо просто травить и убивать всех кто ,что то говорит против Путина вот и всё,чё тут не понятного.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14360
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 10:34
#8215
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Как картинку вставить?

Загрузить её на фотохостинг любой, скачать оттуда ссылку и вставить в сообщение. Если ссылка без тегов - вставить с помощью пиктограмм над сообщением.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2000
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 11:26
#8216
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Цитата:
serg kost:
Хозяйка согласилась,


Правильно сделала: это называется - построение грамотных, прагматичных отношении с властью.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2389
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 11:33
#8217
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
ВатсАп или Вайбер вставить

Ты еще на такие темы и там моск людям выносишь?
Я бы на твоем месте лучше бы его, то есть моск себе Вставил..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8070
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 11:43
#8218
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Цитата:
Victor Yang:
Загрузить её на фотохостинг любой, скачать оттуда ссылку и вставить в сообщение. Если ссылка без тегов - вставить с помощью пиктограмм над сообщением.

Здорово,а чё тут не понятного,осталось разъяснить что такое,фотохостинг,теги и пиктограммы. :lol:
User уровня ватцап,тут как минимум,нужна пошаговая видеоинструкция.
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urmas
* urmas
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
149
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 12:05
#8219
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Цитата:
111:
Ты еще на такие темы и там моск людям выносишь? Я бы на твоем месте лучше бы его, то есть моск себе Вставил..

Фу,как грубо.
Помнится, кто то тут по форуму бегал с аналогичными просьбами
Лет этак восемь -девять назад... :-x
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2389
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 12:22
#8220
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Цитата:
urmas:
Лет этак восемь -девять назад

Хех..
Хамячки как всегда не поняли сарказма..
Дело не в том, что он за 10 лет на форуме, так типа и не научился кидать фото, дело в том, что он попросил всех единомышленников писать и выклалывать не тут, а в вацапе..
А тут ему видите ли обидно стало..
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