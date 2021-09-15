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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 18:45
Цитата:
Одна булочка 79 ойро?
drakon:
Марик, можешь - гордиться
Марик, можешь - гордиться
Одна булочка 79 ойро?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22724
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 18:50
Цитата:
Нет, 79 Центов...
111:
Одна булочка 79 ойро?
Одна булочка 79 ойро?
Нет, 79 Центов...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 19:12
Цитата:
А, чуть чуть дороже чем у нас
drakon:
Нет, 79 Центов..
Нет, 79 Центов..
А, чуть чуть дороже чем у нас
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 124
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 20:02
Цитата:
Русофоб. Был...
Цитата:
Если плаваешь в теме, так хоть не пиши, не позорься.
Россия на разных объектах в Крыму могла иметь до 25 тыс. человек. Вот и перебросили, сколько нужно.
А вместе с разрешенным российскими техникой, авиацией, флотом и ополченцами, украинским войскам (из которых половина перешла на сторону крымчан) ничего не светило.
Цитата:
Если любой немецкий политик вернёт Германии Штеттин, Бреслау и Данциг, его пожизненно изберут канцлером, поставят ему памятники из чистого золота, и объявят католическим святым.
[Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 20:03]
[Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 20:04]
abaika95:
Русский Навальный значит русофоб
Русский Навальный значит русофоб
Русофоб. Был...
Цитата:
Спецназ ГРУ учавствовший в аннексии Крыма по твоему до этого был расквартирован в Крыму постояно?
Если плаваешь в теме, так хоть не пиши, не позорься.
Россия на разных объектах в Крыму могла иметь до 25 тыс. человек. Вот и перебросили, сколько нужно.
А вместе с разрешенным российскими техникой, авиацией, флотом и ополченцами, украинским войскам (из которых половина перешла на сторону крымчан) ничего не светило.
Цитата:
abaika95:
за такое откровенное враньё когда сначала ухмыляещься и официально на камеру заявляешь что наших войск там нет,а через месяц пускаешь слезу и поздравляешь офицеров спецназа с выполненной операцией,за такое политики в западной стране уже бы полетел с кресла пинком под зад ну или вечно огребал хейт от СМИ
за такое откровенное враньё когда сначала ухмыляещься и официально на камеру заявляешь что наших войск там нет,а через месяц пускаешь слезу и поздравляешь офицеров спецназа с выполненной операцией,за такое политики в западной стране уже бы полетел с кресла пинком под зад ну или вечно огребал хейт от СМИ
Если любой немецкий политик вернёт Германии Штеттин, Бреслау и Данциг, его пожизненно изберут канцлером, поставят ему памятники из чистого золота, и объявят католическим святым.
[Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 20:03]
[Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 20:04]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7755
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 20:35
Цитата:
Что натворил то?
Обратно пустила уже?
[Исправлено: elektron, 15.09.2021 - 15:42]
111:
Бля,жена меня выкинула...
Бля,жена меня выкинула...
Что натворил то?
[Исправлено: elektron, 15.09.2021 - 15:42]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 01:21
Как картинку вставить?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 01:24
Сколько не пробовал, ничего не получается. Что-то чересчур заумно. В ВатсАп или Вайбер вставить - без проблем!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 02:12
Цитата:
В Самаре очень много пекарен и всяких булочных Так вот в каждой существуют всяческие скидки. Обычно перед закрытием продают с 30% скидкой. Или же на следующий день продают с такой же скидкой.
drakon:
В Самаре очень много пекарен и всяких булочных Так вот в каждой существуют всяческие скидки. Обычно перед закрытием продают с 30% скидкой. Или же на следующий день продают с такой же скидкой.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 09:52
Цитата:
А всё думаю,на кого это расчитано,оказывается есть такие.
Надо просто травить и убивать всех кто ,что то говорит против Путина вот и всё,чё тут не понятного.
abaika95:
А кто убил Немцова вопреки путину? Кто убил Бабурову и политковскую вопреки путину? Кто убил Литвиненко и травил скрипалей?
А кто убил Немцова вопреки путину? Кто убил Бабурову и политковскую вопреки путину? Кто убил Литвиненко и травил скрипалей?
А всё думаю,на кого это расчитано,оказывается есть такие.
Надо просто травить и убивать всех кто ,что то говорит против Путина вот и всё,чё тут не понятного.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14360
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 10:34
Цитата:
Загрузить её на фотохостинг любой, скачать оттуда ссылку и вставить в сообщение. Если ссылка без тегов - вставить с помощью пиктограмм над сообщением.
Уже не ваш земляк:
Как картинку вставить?
Как картинку вставить?
Загрузить её на фотохостинг любой, скачать оттуда ссылку и вставить в сообщение. Если ссылка без тегов - вставить с помощью пиктограмм над сообщением.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2000
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 11:26
Цитата:
Правильно сделала: это называется - построение грамотных, прагматичных отношении с властью.
serg kost:
Хозяйка согласилась,
Хозяйка согласилась,
Правильно сделала: это называется - построение грамотных, прагматичных отношении с властью.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 11:33
Цитата:
Ты еще на такие темы и там моск людям выносишь?
Я бы на твоем месте лучше бы его, то есть моск себе Вставил..
Уже не ваш земляк:
ВатсАп или Вайбер вставить
ВатсАп или Вайбер вставить
Ты еще на такие темы и там моск людям выносишь?
Я бы на твоем месте лучше бы его, то есть моск себе Вставил..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 11:43
Цитата:
Здорово,а чё тут не понятного,осталось разъяснить что такое,фотохостинг,теги и пиктограммы.
User уровня ватцап,тут как минимум,нужна пошаговая видеоинструкция.
Victor Yang:
Загрузить её на фотохостинг любой, скачать оттуда ссылку и вставить в сообщение. Если ссылка без тегов - вставить с помощью пиктограмм над сообщением.
Загрузить её на фотохостинг любой, скачать оттуда ссылку и вставить в сообщение. Если ссылка без тегов - вставить с помощью пиктограмм над сообщением.
Здорово,а чё тут не понятного,осталось разъяснить что такое,фотохостинг,теги и пиктограммы.
User уровня ватцап,тут как минимум,нужна пошаговая видеоинструкция.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 149
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 12:05
Цитата:
Фу,как грубо.
Помнится, кто то тут по форуму бегал с аналогичными просьбами
Лет этак восемь -девять назад...
111:
Ты еще на такие темы и там моск людям выносишь? Я бы на твоем месте лучше бы его, то есть моск себе Вставил..
Ты еще на такие темы и там моск людям выносишь? Я бы на твоем месте лучше бы его, то есть моск себе Вставил..
Фу,как грубо.
Помнится, кто то тут по форуму бегал с аналогичными просьбами
Лет этак восемь -девять назад...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 12:22
Цитата:
Хех..
Хамячки как всегда не поняли сарказма..
Дело не в том, что он за 10 лет на форуме, так типа и не научился кидать фото, дело в том, что он попросил всех единомышленников писать и выклалывать не тут, а в вацапе..
А тут ему видите ли обидно стало..
urmas:
Лет этак восемь -девять назад
Лет этак восемь -девять назад
Хех..
Хамячки как всегда не поняли сарказма..
Дело не в том, что он за 10 лет на форуме, так типа и не научился кидать фото, дело в том, что он попросил всех единомышленников писать и выклалывать не тут, а в вацапе..
А тут ему видите ли обидно стало..
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