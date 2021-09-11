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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 400 из 400«1...398399400
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2389
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.21 - 21:43
#5986
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Вечерний Костанай..

Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7755
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.09.21 - 00:06
#5987
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Вот купил себе немного воздуха :lol:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22724
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.09.21 - 14:25
#5988
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Пошли, мы на выборы.
В районный, маслихат... :lol: :oops:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22724
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.09.21 - 15:31
#5989
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Всё, выбор - сделан... :lol: ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13218
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.09.21 - 16:02
#5990
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Цитата:
drakon:
Всё, выбор - сделан.


за Единую Россию или Нуротан?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22724
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.09.21 - 16:26
#5991
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За AfD, за своих... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22724
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.09.21 - 23:39
#5992
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А картоску, накрывать, фольгой - не надо.
Барбара, не накрывает. Она с жареной,
корочкой тогда - получается... :lol: :oops:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2389
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.21 - 12:06
#5993
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Цитата:
drakon:
картоску, накрывать, фольгой - не

Моя потом ее открывает.
Мы с хорошей корочкой ее не сильно едим, она суховата получается..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22724
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.21 - 23:17
#5994
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Кандасы, из Афгана, едут в КОстанай... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22724
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.09.21 - 13:18
#5995
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абайка будет им, квартиры - сдавать... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22724
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.09.21 - 21:03
#5996
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Вот Полиция,на большой скорости мчится в сторону -

автобана. С включёнными мигалками и сиреной.
Согласно правилам, впередиедущие авто,
должны принять вправо и остановиться... :lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22724
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.21 - 11:42
#5997
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Ура, 25 сентября, Ярмарка,
в КОстанае... :lol: ;-)
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