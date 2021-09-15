Отправлено: - 20:02

abaika95:

Русский Навальный значит русофоб

Спецназ ГРУ учавствовший в аннексии Крыма по твоему до этого был расквартирован в Крыму постояно?

abaika95:

за такое откровенное враньё когда сначала ухмыляещься и официально на камеру заявляешь что наших войск там нет,а через месяц пускаешь слезу и поздравляешь офицеров спецназа с выполненной операцией,за такое политики в западной стране уже бы полетел с кресла пинком под зад ну или вечно огребал хейт от СМИ

[Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 20:03]

[Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 20:04]

Цитата:Русофоб. Был...Цитата:Если плаваешь в теме, так хоть не пиши, не позорься.Россия на разных объектах в Крыму могла иметь до 25 тыс. человек. Вот и перебросили, сколько нужно.А вместе с разрешенным российскими техникой, авиацией, флотом и ополченцами, украинским войскам (из которых половина перешла на сторону крымчан) ничего не светило.Цитата:Если любой немецкий политик вернёт Германии Штеттин, Бреслау и Данциг, его пожизненно изберут канцлером, поставят ему памятники из чистого золота, и объявят католическим святым.