Цитата:
abaika95:
Русский Навальный значит русофоб
Русофоб. Был...
Цитата:
Спецназ ГРУ учавствовший в аннексии Крыма по твоему до этого был расквартирован в Крыму постояно?
Если плаваешь в теме, так хоть не пиши, не позорься.
Россия на разных объектах в Крыму могла иметь до 25 тыс. человек. Вот и перебросили, сколько нужно.
А вместе с разрешенным российскими техникой, авиацией, флотом и ополченцами, украинским войскам (из которых половина перешла на сторону крымчан) ничего не светило.
Цитата:
abaika95:
за такое откровенное враньё когда сначала ухмыляещься и официально на камеру заявляешь что наших войск там нет,а через месяц пускаешь слезу и поздравляешь офицеров спецназа с выполненной операцией,за такое политики в западной стране уже бы полетел с кресла пинком под зад ну или вечно огребал хейт от СМИ
Если любой немецкий политик вернёт Германии Штеттин, Бреслау и Данциг, его пожизненно изберут канцлером, поставят ему памятники из чистого золота, и объявят католическим святым.[Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 20:03][Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 20:04]