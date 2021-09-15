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Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в Казахстане
Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42371
Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в Казахстане
Отправлено: 15.09.21 - 16:22
Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило приказ, которым вносятся изменения в региональные квоты приема кандасов и переселенцев на 2021 год.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13216
Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в Казахстане
Отправлено: 15.09.21 - 16:22
//с снижением тенденции подачи заявление на получение региональной квоты в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.//
конечно,знают что здесь не Африка.
раскидывают их по дальним аулам.
им здесь неуютно во всех отношениях.
да и те кто приезжали, пособие получали и через месяц на юг ..
[Исправлено: alex_60, 15.09.2021 - 16:30]
конечно,знают что здесь не Африка.
раскидывают их по дальним аулам.
им здесь неуютно во всех отношениях.
да и те кто приезжали, пособие получали и через месяц на юг ..
[Исправлено: alex_60, 15.09.2021 - 16:30]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 705
Re: Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в...
Отправлено: 15.09.21 - 16:33
Еще одна бесполезная нагрузка на бюджет. Ужас. Может лучше на эти деньги детей будем лечить в Германии? не?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 483
Re: Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в...
Отправлено: 15.09.21 - 16:37
Цитата:
И работы нет.
alex_60:
им здесь неуютно во всех отношениях.
им здесь неуютно во всех отношениях.
И работы нет.
Re: Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в...
Отправлено: 15.09.21 - 16:54
Ниче привыкнут
Российских кандасов расселяют же в Сибири и на дальнем востоке
Привыкают люди, некоторые уезжают конечно но в основном больший процент остаётся
Так и у нас привыкнут на севере
Российских кандасов расселяют же в Сибири и на дальнем востоке
Привыкают люди, некоторые уезжают конечно но в основном больший процент остаётся
Так и у нас привыкнут на севере
Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в Казахстане
Отправлено: 15.09.21 - 17:01
Цитата:
ну вот чё 3,14...ть то? Наши либо ближайшие Челябинск и Екатеринбург выбирают, либо Калининград, да юга... Краснодар, Ставрополь.
abaika95:
Российских кандасов расселяют же в Сибири и на дальнем востоке
Российских кандасов расселяют же в Сибири и на дальнем востоке
ну вот чё 3,14...ть то? Наши либо ближайшие Челябинск и Екатеринбург выбирают, либо Калининград, да юга... Краснодар, Ставрополь.
Re: Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в...
Отправлено: 15.09.21 - 17:12
Цитата:
Гражданский журналист НГ во всей красе)
Незная вопроса лезет спорить
Квота по переселению в приоритетные регионы РФ по госпрограмме узнай сначала что такое
Потом пиши
Журналист)))
yudjin:
ну вот чё 3,14...ть то? Наши либо ближайшие Челябинск и Екатеринбург
ну вот чё 3,14...ть то? Наши либо ближайшие Челябинск и Екатеринбург
Гражданский журналист НГ во всей красе)
Незная вопроса лезет спорить
Квота по переселению в приоритетные регионы РФ по госпрограмме узнай сначала что такое
Потом пиши
Журналист)))
Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в Казахстане
Отправлено: 15.09.21 - 17:32
Цитата:
Ну открой сайт
консульства Там список регионов по всей России
abaika95:
Квота по переселению в приоритетные регионы РФ по госпрограмме
Квота по переселению в приоритетные регионы РФ по госпрограмме
Ну открой сайт
Re: Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в...
Отправлено: 15.09.21 - 17:42
Цитата:
Как говорится
Человек смотрит в книгу а видит фигу))
yudjin:
Ну открой сайт консульства Там список регионов по всей России
Ну открой сайт консульства Там список регионов по всей России
Как говорится
Человек смотрит в книгу а видит фигу))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13216
Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в Казахстане
Отправлено: 15.09.21 - 18:40
как то был репортаж, про оралманов,
сидят в сарайке на полу на краю какого то аула, чай пьют..
пещерный век.
сидят в сарайке на полу на краю какого то аула, чай пьют..
пещерный век.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2384
Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в Казахстане
Отправлено: 15.09.21 - 19:07
Что такое кандас?
Это оралманин?
А если нет, то тогда чем или какими органами в них отличие?
[Исправлено: 111, 15.09.2021 - 19:09]
Это оралманин?
А если нет, то тогда чем или какими органами в них отличие?
[Исправлено: 111, 15.09.2021 - 19:09]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12218
Re: Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в...
Отправлено: 16.09.21 - 02:12
Цитата:
И в магазинах на казахском не обслуживают
Цитата:
Просто пихать надо сильнее
alex_60:
им здесь неуютно во всех отношениях.
им здесь неуютно во всех отношениях.
И в магазинах на казахском не обслуживают
Цитата:
abaika95:
Ниче привыкнут
Ниче привыкнут
Просто пихать надо сильнее
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