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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2384
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 18:45
#8206
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Цитата:
drakon:
Марик, можешь - гордиться

Одна булочка 79 ойро?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22723
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 18:50
#8207
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Цитата:
111:
Одна булочка 79 ойро?

Нет, 79 Центов... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2384
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 19:12
#8208
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Цитата:
drakon:
Нет, 79 Центов..

А, чуть чуть дороже чем у нас
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
124
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 20:02
#8209
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Цитата:
abaika95:
Русский Навальный значит русофоб

Русофоб. Был...
Цитата:
Спецназ ГРУ учавствовший в аннексии Крыма по твоему до этого был расквартирован в Крыму постояно? 

Если плаваешь в теме, так хоть не пиши, не позорься.
Россия на разных объектах в Крыму могла иметь до 25 тыс. человек. Вот и перебросили, сколько нужно.
А вместе с разрешенным российскими техникой, авиацией, флотом и ополченцами, украинским войскам (из которых половина перешла на сторону крымчан) ничего не светило.
Цитата:
abaika95:
за такое откровенное враньё когда сначала ухмыляещься и официально на камеру заявляешь что наших войск там нет,а через месяц пускаешь слезу и поздравляешь офицеров спецназа с выполненной операцией,за такое политики в западной стране уже бы полетел с кресла пинком под зад ну или вечно огребал хейт от СМИ

Если любой немецкий политик вернёт Германии Штеттин, Бреслау и Данциг, его пожизненно изберут канцлером, поставят ему памятники из чистого золота, и объявят католическим святым.

[Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 20:03]

[Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 20:04]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7755
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 20:35
#8210
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Цитата:
111:
Бля,жена меня выкинула...

Что натворил то? Обратно пустила уже? :lol:

[Исправлено: elektron, 15.09.2021 - 15:42]
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
81
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 01:21
#8211
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Как картинку вставить?
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
81
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 01:24
#8212
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Сколько не пробовал, ничего не получается. Что-то чересчур заумно. В ВатсАп или Вайбер вставить - без проблем!
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
81
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.09.21 - 02:12
#8213
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Цитата:
drakon:

В Самаре очень много пекарен и всяких булочных Так вот в каждой существуют всяческие скидки. Обычно перед закрытием продают с 30% скидкой. Или же на следующий день продают с такой же скидкой.
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