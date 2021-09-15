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≡ Электроэнергию отключат на день в одном из районов Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42371
Электроэнергию отключат на день в одном из районов Костаная
Отправлено: 15.09.21 - 20:21
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Об этом сообщает служба IKomek на своей странице в Instagram.
Электричества в домах горожан, проживающих в жилом массиве Амангельды, не будет в связи с санитарной обрезкой деревьев под линями электропередач.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
166
Re: Электроэнергию отключат на день в одном из районов Костаная
Отправлено: 15.09.21 - 20:21
#1
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Начнутся в 17.00 и закончатся в 17.00?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
326
Re: Электроэнергию отключат на день в одном из районов Костаная
Отправлено: 15.09.21 - 21:27
#2
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Цитата:
Охотник:
Начнутся в 17.00 и закончатся в 17.00?

Спасибо, исправили
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22723
Re: Электроэнергию отключат на день в одном из районов Костаная
Отправлено: 15.09.21 - 21:30
#3
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Цитата:

не будет в связи с санитарной обрезкой деревьев под линями электропередач.

Узаконенное - уничтожение, деревьев?... :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7755
Электроэнергию отключат на день в одном из районов Костаная
Отправлено: 15.09.21 - 22:08
#4
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Цитата:
drakon:
Узаконенное - уничтожение, деревьев?...

Виктор, а у тебя эл. энергию отключают? ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22723
Электроэнергию отключат на день в одном из районов Костаная
Отправлено: 15.09.21 - 22:24
#5
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Цитата:
elektron:
Виктор, а у тебя эл. энергию отключают?

Лет 20 назад, когда чтото с трансформатором,
случилось и раза 2, во время профилактики,
в доме, на пол часа.Но за 2 недели, нас
письменно - предупреждали... :lol: :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7755
Электроэнергию отключат на день в одном из районов Костаная
Отправлено: 15.09.21 - 22:29
#6
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Цитата:
drakon:
Лет 20 назад,

И это в деревеньке. А я вообще не помню, что бы отключали за 24 года. Одна или две аварии может было, так же за час-полтора устранили и всё. ;-)

[Исправлено: elektron, 15.09.2021 - 17:37]
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