Отправлено: - 22:29

drakon:

Лет 20 назад,

[Исправлено: elektron, 15.09.2021 - 17:37]

Цитата:И это в деревеньке. А я вообще не помню, что бы отключали за 24 года. Одна или две аварии может было, так же за час-полтора устранили и всё.