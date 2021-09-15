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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 15:29
Цитата:
А что? Почти как у нас, в булочной.
Марик, можешь - гордиться...
111:
Ну вот, первый блин как говорится..
Ну вот, первый блин как говорится..
А что? Почти как у нас, в булочной.
Марик, можешь - гордиться...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 15:41
Цитата:
несвежие что-ли..
уцененные на 20 процентов..
drakon:
Почти как у нас, в булочной.
Почти как у нас, в булочной.
несвежие что-ли..
уцененные на 20 процентов..
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 1993
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 15:49
Отобрала всё таки власть у ресторатора его участок, "Дубрава" или "Забава" он назывался,который в районе дизельного завода. Всё таки нет приёма против лома, если только не другой лом.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 15:54
Цитата:
Ты, же, меня - знаешь.
Только уценёнку - кушаю...
alex_60:
уцененные на 20 процентов.. Профайл
уцененные на 20 процентов.. Профайл
Ты, же, меня - знаешь.
Только уценёнку - кушаю...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 15:58
Цитата:
Сарай этот уберут
Построят какой-нибудь центр
Или дом жилой влепят
Всяко лучше чем замшелого кафе
Темболее денег ему отвалили столько
Что он теперь может себе в городе кафе построить
ACROS:
Отобрала всё таки власть у ресторатора его участок, "Дубрава" или "Забава"
Отобрала всё таки власть у ресторатора его участок, "Дубрава" или "Забава"
Сарай этот уберут
Построят какой-нибудь центр
Или дом жилой влепят
Всяко лучше чем замшелого кафе
Темболее денег ему отвалили столько
Что он теперь может себе в городе кафе построить
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 16:03
Цитата:
Я знаю
У нас уборщики также делают))
До осени)
Цитата:
И его Выучит
Мозги то есть) и культура
Обратно приедет уже 3 языка будет знать
Цитата:
Да каждый твой комент заминусовали бы
Читать то нечего у тебя Цитата:
Конкретно где там Путин?Цитата:
Тоесть если шутить над Путиным это русофобия?))
Чтож вы за нация такая а?)
Цитата:
Действительно
Не дочитал
Путин признает что школьника хотели наказать
Тоесть травля была по факту так?)
maxsaf:
А я не работаю, просто хожу на работу)) я
А я не работаю, просто хожу на работу)) я
Я знаю
У нас уборщики также делают))
До осени)
Цитата:
maxsaf:
Один так уже диагнозы доставился по национальном признаку. Щас учит украинский язык.
Один так уже диагнозы доставился по национальном признаку. Щас учит украинский язык.
И его Выучит
Мозги то есть) и культура
Обратно приедет уже 3 языка будет знать
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Я представляю, с какими бы минусами тут некоторые были бы.
Я представляю, с какими бы минусами тут некоторые были бы.
Да каждый твой комент заминусовали бы
Читать то нечего у тебя Цитата:
serg kost:
По окрику из Кремля" чьи слова были?
По окрику из Кремля" чьи слова были?
Конкретно где там Путин?Цитата:
serg kost:
Русофоб ничего умнее и не мог придумать ..
Русофоб ничего умнее и не мог придумать ..
Тоесть если шутить над Путиным это русофобия?))
Чтож вы за нация такая а?)
Цитата:
serg kost:
В конце статьи, последние два абзаца.
В конце статьи, последние два абзаца.
Действительно
Не дочитал
Путин признает что школьника хотели наказать
Тоесть травля была по факту так?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 16:08
Цитата:
Когда Арткафе отбирали, предложили участок за городом. Это по хорошему.
По плохому отобрали бы без земли.
Хозяйка согласилась, и построила на новом месте Золотой Фазан.
ACROS:
Отобрала всё таки власть у ресторатора его участок, "Дубрава" или "Забава" он назывался,который в районе дизельного завода.
Отобрала всё таки власть у ресторатора его участок, "Дубрава" или "Забава" он назывался,который в районе дизельного завода.
Когда Арткафе отбирали, предложили участок за городом. Это по хорошему.
По плохому отобрали бы без земли.
Хозяйка согласилась, и построила на новом месте Золотой Фазан.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 16:16
В Темиртау на видео попал конфликт парней, в ходе которого толпа едва не забила насмерть одного молодого человека. Судя по кадрам, десяток парней напали на одного на проспекте Независимости.
В руках у некоторых были биты.
отмечают, что если бы не вмешательство очевидцев, то юношу могли бы забить насмерть.
В руках у некоторых были биты.
отмечают, что если бы не вмешательство очевидцев, то юношу могли бы забить насмерть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 16:32
Цитата:
А если "пошутишь" над Назарбаевым или Токаевым, это как будет называться?
А как назвать это?:
Цитата:
Цитата:
Тоже шутка?
Цитата:
Хотели наказать и травля уже синонимами стали?!
Ну то, что ты занимаешься демагогией, ты и не отрицал.
Кто сейчас осмелится наказать школьника вопреки Путину?
[Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 16:34]
abaika95:
Тоесть если шутить над Путиным это русофобия?))
Тоесть если шутить над Путиным это русофобия?))
А если "пошутишь" над Назарбаевым или Токаевым, это как будет называться?
А как назвать это?:
Цитата:
abaika95: рашка начала обзывать
Цитата:
abaika95: Информационная помойка Раша тудей
Тоже шутка?
Цитата:
abaika95:
Путин признает что школьника хотели наказать Тоесть травля была по факту так?)
Путин признает что школьника хотели наказать Тоесть травля была по факту так?)
Хотели наказать и травля уже синонимами стали?!
Ну то, что ты занимаешься демагогией, ты и не отрицал.
Кто сейчас осмелится наказать школьника вопреки Путину?
[Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 16:34]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 17:02
Цитата:
Это будет называться шуткой над Назарбаевым или Токаевым но не как не казахофобия)
Цитата:
Констатация факта
Раша тудей действительно информационная помойка
А понятие рашка используется для обозначения любого негативного происходящего в России
Ой я сколько раз тут уже это писал
Перечитай флуд потом лезь возмущаться)
Цитата:
А что когда директор и учителя как по указке начинают называть человека хамом и наглецом а тот выключает телефон и не отвечает на сообщения это наказание?
Цитата:
А кто убил Немцова вопреки путину?
Кто убил Бабурову и политковскую вопреки путину? Кто убил Литвиненко и травил скрипалей? Как спецназ ГРУ оказался в Крыму когда как Путин в это время божился что российских войск там нет?)))
Путин политический враль открытый и это даже не обсуждается,моветон доказывать обратное
serg kost:
А если "пошутишь" над Назарбаевым или Токаевым, это как будет называться?
А если "пошутишь" над Назарбаевым или Токаевым, это как будет называться?
Это будет называться шуткой над Назарбаевым или Токаевым но не как не казахофобия)
Цитата:
serg kost:
Тоже шутка?
Тоже шутка?
Констатация факта
Раша тудей действительно информационная помойка
А понятие рашка используется для обозначения любого негативного происходящего в России
Ой я сколько раз тут уже это писал
Перечитай флуд потом лезь возмущаться)
Цитата:
serg kost:
Хотели наказать и травля уже синонимами стали?!
Хотели наказать и травля уже синонимами стали?!
А что когда директор и учителя как по указке начинают называть человека хамом и наглецом а тот выключает телефон и не отвечает на сообщения это наказание?
Цитата:
serg kost:
Кто сейчас осмелится наказать школьника вопреки Путину?
Кто сейчас осмелится наказать школьника вопреки Путину?
А кто убил Немцова вопреки путину?
Кто убил Бабурову и политковскую вопреки путину? Кто убил Литвиненко и травил скрипалей? Как спецназ ГРУ оказался в Крыму когда как Путин в это время божился что российских войск там нет?)))
Путин политический враль открытый и это даже не обсуждается,моветон доказывать обратное
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 17:07
Тоесть когда Путин уже публично опорофинился
Любое его историческое рассуждение и рассказ о прошлом не то что желательно а уже обязательно перепроверять
Мало ли что дедушка там несёт о половцах и печенегах)) как тот Соловьев
Любое его историческое рассуждение и рассказ о прошлом не то что желательно а уже обязательно перепроверять
Мало ли что дедушка там несёт о половцах и печенегах)) как тот Соловьев
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 17:32
Цитата:
Это будет называться оскорблением президента, и наказываться сроком отсидки.
Цитата:
Только русофобами. Нормальный человек так не скажет.
Цитата:
База была, а войск нет?! Ну ты и грамотей! С Донбассом не перепутал?
А ещё покажи политика, который всегда правду говорит. В политике только такие, как ты и задерживаются.
Вот сейчас снова говорят, что тенге девальвация не грозит. Как думаешь, как заначку срочно спасти? Доллар или евро купить?
[Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 17:36]
abaika95:
Это будет называться шуткой над Назарбаевым или Токаевым но не как не казахофобия)
Это будет называться шуткой над Назарбаевым или Токаевым но не как не казахофобия)
Это будет называться оскорблением президента, и наказываться сроком отсидки.
Цитата:
понятие рашка используется для обозначения любого негативного происходящего в России
Только русофобами. Нормальный человек так не скажет.
Цитата:
abaika95:
Как спецназ ГРУ оказался в Крыму когда как Путин в это время божился что российских войск там нет?)))
Как спецназ ГРУ оказался в Крыму когда как Путин в это время божился что российских войск там нет?)))
База была, а войск нет?! Ну ты и грамотей! С Донбассом не перепутал?
А ещё покажи политика, который всегда правду говорит. В политике только такие, как ты и задерживаются.
Вот сейчас снова говорят, что тенге девальвация не грозит. Как думаешь, как заначку срочно спасти? Доллар или евро купить?
[Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 17:36]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 17:51
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 18:18
Цитата:
полностью согласен.
только комплексующий, неполноценный,
обиженный жизнью, падкий на гадости и ложь способен на такое.
моська.. и..
сделать ничего не может, а навалить кучу
запросто.
serg kost:
Только русофобами. Нормальный человек так не скажет.
Только русофобами. Нормальный человек так не скажет.
полностью согласен.
только комплексующий, неполноценный,
обиженный жизнью, падкий на гадости и ложь способен на такое.
моська.. и..
сделать ничего не может, а навалить кучу
запросто.
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