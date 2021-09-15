Отправлено: - 16:03

maxsaf:

А я не работаю, просто хожу на работу)) я

maxsaf:

Один так уже диагнозы доставился по национальном признаку. Щас учит украинский язык.

Уже не ваш земляк:

Я представляю, с какими бы минусами тут некоторые были бы.

serg kost:

По окрику из Кремля" чьи слова были?

serg kost:

Русофоб ничего умнее и не мог придумать ..

serg kost:

В конце статьи, последние два абзаца.

Цитата:Я знаюУ нас уборщики также делают))До осени)Цитата:И его ВыучитМозги то есть) и культураОбратно приедет уже 3 языка будет знатьЦитата:Да каждый твой комент заминусовали быЧитать то нечего у тебя Цитата:Конкретно где там Путин?Цитата:Тоесть если шутить над Путиным это русофобия?))Чтож вы за нация такая а?)Цитата:ДействительноНе дочиталПутин признает что школьника хотели наказатьТоесть травля была по факту так?)