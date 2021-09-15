Прогноз на 5 дней
ясно+25°C
  • 754 мм рт.ст.
  • 19% влажность
  • Ю, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42370
Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в Казахстане
Отправлено: 15.09.21 - 16:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило приказ, которым вносятся изменения в региональные квоты приема кандасов и переселенцев на 2021 год.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13214
Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в Казахстане
Отправлено: 15.09.21 - 16:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//с снижением тенденции подачи заявление на получение региональной квоты в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.//

конечно,знают что здесь не Африка.
раскидывают их по дальним аулам.
им здесь неуютно во всех отношениях.
да и те кто приезжали, пособие получали и через месяц на юг ..

[Исправлено: alex_60, 15.09.2021 - 16:30]
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
705
Re: Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в...
Отправлено: 15.09.21 - 16:33
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одна бесполезная нагрузка на бюджет. Ужас. Может лучше на эти деньги детей будем лечить в Германии? не?
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
483
Re: Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в...
Отправлено: 15.09.21 - 16:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
им здесь неуютно во всех отношениях.


И работы нет.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9902
Re: Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в...
Отправлено: 15.09.21 - 16:54
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ниче привыкнут
Российских кандасов расселяют же в Сибири и на дальнем востоке
Привыкают люди, некоторые уезжают конечно но в основном больший процент остаётся
Так и у нас привыкнут на севере
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7749
Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в Казахстане
Отправлено: 15.09.21 - 17:01
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Российских кандасов расселяют же в Сибири и на дальнем востоке

ну вот чё 3,14...ть то? Наши либо ближайшие Челябинск и Екатеринбург выбирают, либо Калининград, да юга... Краснодар, Ставрополь.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9902
Re: Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в...
Отправлено: 15.09.21 - 17:12
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ну вот чё 3,14...ть то? Наши либо ближайшие Челябинск и Екатеринбург

Гражданский журналист НГ во всей красе)
Незная вопроса лезет спорить
Квота по переселению в приоритетные регионы РФ по госпрограмме узнай сначала что такое
Потом пиши
Журналист)))
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7749
Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в Казахстане
Отправлено: 15.09.21 - 17:32
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Квота по переселению в приоритетные регионы РФ по госпрограмме

Ну открой сайт консульства Там список регионов по всей России
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9902
Региональную квоту переселенцев планируют увеличить в Казахстане
Отправлено: 15.09.21 - 17:42
#8
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS