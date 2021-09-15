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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22719
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 15:29
#8191
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Цитата:
111:
Ну вот, первый блин как говорится..

А что? Почти как у нас, в булочной.

Марик, можешь - гордиться... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13214
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 15:41
#8192
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Цитата:
drakon:
Почти как у нас, в булочной.


несвежие что-ли..
уцененные на 20 процентов..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1993
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 15:49
#8193
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Отобрала всё таки власть у ресторатора его участок, "Дубрава" или "Забава" он назывался,который в районе дизельного завода. Всё таки нет приёма против лома, если только не другой лом.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22719
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 15:54
#8194
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Цитата:
alex_60:
уцененные на 20 процентов.. Профайл

Ты, же, меня - знаешь.
Только уценёнку - кушаю... :lol: ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9902
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 15:58
#8195
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Цитата:
ACROS:
Отобрала всё таки власть у ресторатора его участок, "Дубрава" или "Забава"

Сарай этот уберут
Построят какой-нибудь центр
Или дом жилой влепят
Всяко лучше чем замшелого кафе
Темболее денег ему отвалили столько
Что он теперь может себе в городе кафе построить
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9902
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 16:03
#8196
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Цитата:
maxsaf:
А я не работаю, просто хожу на работу)) я

Я знаю
У нас уборщики также делают))
До осени)
Цитата:
maxsaf:
Один так уже диагнозы доставился по национальном признаку. Щас учит украинский язык.

И его Выучит
Мозги то есть) и культура
Обратно приедет уже 3 языка будет знать
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Я представляю, с какими бы минусами тут некоторые были бы.

Да каждый твой комент заминусовали бы
Читать то нечего у тебя Цитата:
serg kost:
По окрику из Кремля" чьи слова были?

Конкретно где там Путин?Цитата:
serg kost:
Русофоб ничего умнее и не мог придумать ..

Тоесть если шутить над Путиным это русофобия?))
Чтож вы за нация такая а?)
Цитата:
serg kost:
В конце статьи, последние два абзаца.

Действительно
Не дочитал
Путин признает что школьника хотели наказать
Тоесть травля была по факту так?)
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
123
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 16:08
#8197
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Цитата:
ACROS:
Отобрала всё таки власть у ресторатора его участок, "Дубрава" или "Забава" он назывался,который в районе дизельного завода.

Когда Арткафе отбирали, предложили участок за городом. Это по хорошему.
По плохому отобрали бы без земли.
Хозяйка согласилась, и построила на новом месте Золотой Фазан.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13214
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 16:16
#8198
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В Темиртау на видео попал конфликт парней, в ходе которого толпа едва не забила насмерть одного молодого человека. Судя по кадрам, десяток парней напали на одного на проспекте Независимости.
В руках у некоторых были биты.
отмечают, что если бы не вмешательство очевидцев, то юношу могли бы забить насмерть.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
123
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 16:32
#8199
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Цитата:
abaika95:
Тоесть если шутить над Путиным это русофобия?))

А если "пошутишь" над Назарбаевым или Токаевым, это как будет называться?
А как назвать это?:
Цитата:
abaika95: рашка начала обзывать

Цитата:
abaika95: Информационная помойка Раша тудей

Тоже шутка?

Цитата:
abaika95:
Путин признает что школьника хотели наказать Тоесть травля была по факту так?)

Хотели наказать и травля уже синонимами стали?!
Ну то, что ты занимаешься демагогией, ты и не отрицал.
Кто сейчас осмелится наказать школьника вопреки Путину?

[Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 16:34]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9902
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 17:02
#8200
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Цитата:
serg kost:
А если "пошутишь" над Назарбаевым или Токаевым, это как будет называться?

Это будет называться шуткой над Назарбаевым или Токаевым но не как не казахофобия)
Цитата:
serg kost:
Тоже шутка?

Констатация факта
Раша тудей действительно информационная помойка
А понятие рашка используется для обозначения любого негативного происходящего в России
Ой я сколько раз тут уже это писал
Перечитай флуд потом лезь возмущаться)
Цитата:
serg kost:
Хотели наказать и травля уже синонимами стали?!

А что когда директор и учителя как по указке начинают называть человека хамом и наглецом а тот выключает телефон и не отвечает на сообщения это наказание?
Цитата:
serg kost:
Кто сейчас осмелится наказать школьника вопреки Путину?

А кто убил Немцова вопреки путину?
Кто убил Бабурову и политковскую вопреки путину? Кто убил Литвиненко и травил скрипалей? Как спецназ ГРУ оказался в Крыму когда как Путин в это время божился что российских войск там нет?)))
Путин политический враль открытый и это даже не обсуждается,моветон доказывать обратное
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9902
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 17:07
#8201
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Тоесть когда Путин уже публично опорофинился
Любое его историческое рассуждение и рассказ о прошлом не то что желательно а уже обязательно перепроверять
Мало ли что дедушка там несёт о половцах и печенегах)) как тот Соловьев

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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
123
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 17:32
#8202
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Цитата:
abaika95:
Это будет называться шуткой над Назарбаевым или Токаевым но не как не казахофобия)

Это будет называться оскорблением президента, и наказываться сроком отсидки.
Цитата:
понятие рашка используется для обозначения любого негативного происходящего в России

Только русофобами. Нормальный человек так не скажет.
Цитата:
abaika95:
Как спецназ ГРУ оказался в Крыму когда как Путин в это время божился что российских войск там нет?)))

База была, а войск нет?! Ну ты и грамотей! С Донбассом не перепутал?
А ещё покажи политика, который всегда правду говорит. В политике только такие, как ты и задерживаются.
Вот сейчас снова говорят, что тенге девальвация не грозит. Как думаешь, как заначку срочно спасти? Доллар или евро купить?

[Исправлено: serg kost, 15.09.2021 - 17:36]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9902
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 17:51
#8203
Комментарий проходит проверку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13214
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 18:18
#8204
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Цитата:
serg kost:
Только русофобами. Нормальный человек так не скажет.


полностью согласен.
только комплексующий, неполноценный,
обиженный жизнью, падкий на гадости и ложь способен на такое.
моська.. и..
сделать ничего не может, а навалить кучу
запросто.
Профайл
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