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≡ Тревожную кнопку для вызова полиции установили в Житикаре - первую в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42367
Тревожную кнопку для вызова полиции установили в Житикаре - первую в Костанайской области
Отправлено: 15.09.21 - 11:14
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Устройство экстренного вызова установлено в оживленной части города - на территории мини-рынка. Как отметили в пресс-службе ДП Костанайской области, при выборе места установки изучался опыт развитых стран.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13210
Re: Тревожную кнопку для вызова полиции установили в Житикаре -...
Отправлено: 15.09.21 - 11:14
#1
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"Экстренный вызов помощи"
написано.
все всем понятно.
похоже как в лифтах,если что случится.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22717
Тревожную кнопку для вызова полиции установили в Житикаре - первую в Костанайской области
Отправлено: 15.09.21 - 12:35
#2
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Цитата:

Под обзором полицейских теперь пляж,

Хорошая, камера... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 15.09.2021 - 12:36]
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V
* Valeron
(Пользователи)
Регистрация:
15.09.21
Сообщений:
1
Re: Тревожную кнопку для вызова полиции установили в Житикаре -...
Отправлено: 15.09.21 - 13:32
#3
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"Экстренный вызов помощи" А почему только на одном языке? Где 3-х язычие?

Эх.. Где же ты Куат? Грузин, наверное, жизни учишь) Прости нас, мы всё потеряли
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13210
Тревожную кнопку для вызова полиции установили в Житикаре - первую в Костанайской области
Отправлено: 15.09.21 - 13:50
#4
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0,5 еще один ник зарегистрировал.
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