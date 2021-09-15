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≡ Причины пожаров в зданиях Костанайского мелькомбината и Федоровской больницы назвали в ДЧС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42367
Причины пожаров в зданиях Костанайского мелькомбината и Федоровской больницы назвали в ДЧС
Отправлено: 15.09.21 - 12:30
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В обоих случаях возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Это стало известно из заключений испытательной пожарной лаборатории.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22717
Re: Причины пожаров в зданиях Костанайского мелькомбината и...
Отправлено: 15.09.21 - 12:30
#1
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Оперативно, устанавливают - причины... :-o
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