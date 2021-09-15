Re: Должны ли учителя школ и воспитатели детсадов собирать...

Отправлено: - 11:33

кстати Детей нужно тоже переписывать, обращаю внимание, потому что моего друга запутало это сообщение, то что старше 18 лет написали, он подумал, что детей не надо указывать, что они несовершеннолетние. Кто видел ролики, там же четко говорится, для чего нужны данные. Например для того, чтобы рассчитать количество мест в детских садах или школах. А так мы детей щас не укажем и будут вам дальше проблемы с очередями в сады и школы. Для того к примеру и задается вопрос Сколько детей планируете, сколько детей есть, все это важно