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≡ Должны ли учителя школ и воспитатели детсадов собирать данные о переписи населения?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42367
Должны ли учителя школ и воспитатели детсадов собирать данные о переписи населения?
Отправлено: 15.09.21 - 09:24
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Этот вопрос в последние дни неоднократно задают читатели "НГ". "То учителя собирали сведения по вакцинации, теперь заставляют пройти перепись. Разве это не нарушение закона о статусе педагога?" - пишет наша подписчица.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4661
Re: Должны ли учителя школ и воспитатели детсадов собирать...
Отправлено: 15.09.21 - 09:24
#1
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Цитата:
руководителя управления образования Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВУ прокомментировать ситуацию.
- Незаконно, - ответила она. - В обязанности педагогов не входит сбор информации по переписи населения.
Источник:

а какой еще она может дать ответ. А по факту уже "проинструктировали". И на удачу: прокатит-не прокатит". НУ вот не прокатило - вылезло. И так было и будет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13210
Re: Должны ли учителя школ и воспитатели детсадов собирать...
Отправлено: 15.09.21 - 09:37
#2
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елки палки,ну не хотите не сообщайте,
хотите сообщайте.
чего вой поднимать,
из школы же не выгонят.
а у учителей работа такая,
как будто вы с другой планеты.
первый раз родились.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1178
Re: Должны ли учителя школ и воспитатели детсадов собирать...
Отправлено: 15.09.21 - 10:01
#3
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Училка дочери задолбала уже в чате этой переписью. А там чтобы пройти весь "квест" нужно пройти чуть ли не все круги ада, указывая всё, вплоть до наличия домашних животных, КРС и т.д.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7747
Re: Должны ли учителя школ и воспитатели детсадов собирать...
Отправлено: 15.09.21 - 10:32
#4
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Цитата:
- Незаконно, - ответила она. - В обязанности педагогов не входит сбор информации по переписи населения.

ёшкин кто, если цензурно.... ну не сама же училка утром встала и решила собирать эти сведения... ну сколько можно юлить-то?
Училке наверняка сказал завуч, завучу директор, директору гороно, гороно облоно... и не известно к какому чиновнику в итоге цепочка приведет?
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4661
Должны ли учителя школ и воспитатели детсадов собирать данные о переписи населения?
Отправлено: 15.09.21 - 10:53
#5
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Цитата:
yudjin:
Училке наверняка сказал зав

неее, она сама проявила инициативу - прям рвала и метала ... в "бой ее несло"
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Slava1985
§ Slava1985
(Пользователи)
Регистрация:
08.09.21
Сообщений:
4
Re: Должны ли учителя школ и воспитатели детсадов собирать...
Отправлено: 15.09.21 - 11:22
#6
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Ну правильно, онлайн пройти безопасней, сам на все вопросы отвечаешь и потом просто уведомление даешь переписчику в октябре и все. А так переписчик будет сидеть и все спрашивать, рискованно, учитывая нынешнюю ситуацию с короной. На месте учителя я бы сам радел, чтобы все переписались онлайн, чтобы детки были здоровы, меньше риска было бы
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Slava1985
§ Slava1985
(Пользователи)
Регистрация:
08.09.21
Сообщений:
4
Re: Должны ли учителя школ и воспитатели детсадов собирать...
Отправлено: 15.09.21 - 11:33
#7
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кстати Детей нужно тоже переписывать, обращаю внимание, потому что моего друга запутало это сообщение, то что старше 18 лет написали, он подумал, что детей не надо указывать, что они несовершеннолетние. Кто видел ролики, там же четко говорится, для чего нужны данные. Например для того, чтобы рассчитать количество мест в детских садах или школах. А так мы детей щас не укажем и будут вам дальше проблемы с очередями в сады и школы. Для того к примеру и задается вопрос Сколько детей планируете, сколько детей есть, все это важно
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