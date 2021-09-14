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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2379
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 23:10
#8176
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Цитата:
abaika95:
Оливье в лепешке какое-то

Да это из тырнета выкопали, в домашних условиях..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2379
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 23:12
#8177
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Сыр дорогой блин, около 4х тысяч за кило..
Какие то махонькие кусочки по тыщу с чем то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2379
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 23:13
#8178
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Цитата:
abaika95:
Знаток кухонь не может так Он фото присылал Я бы и 450 руб не заплатил за его работу

Само собой, он там наверно грузчик, по этажам бегает и разносит как пиццу..
Настоящий мебельщик дизайнер никогда жтим не занимается..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7752
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 23:15
#8179
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Цитата:
111:
Какие то махонькие кусочки по тыщу с чем то..

Марик ты кухню точно сам собирал?
А то сыр куском купить и самому нарезать сложно гляжу. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2379
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 23:17
#8180
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Цитата:
elektron:
самому нарезать сложно гляжу.

Через терку пускаем.
А кухню я сам придумал, подсветку, почему ее, потому что там щель была миллиметра 2..
Пришлось придумывать и ее..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 23:31
#8181
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Цитата:
abaika95:
Но домыслить же надо 1,5 же головы у человека (с опохулью)

Так у тебя просто опОхУль что-ли, а головы совсем нет? Походу, товарищи, тут только нижняя часть разделилась на две опухоли. Потому и домысливать бедолагам нечем, вот беда-то какая. Зато какой талант набрызгивания на вентилятор и опыт в газификации луж, позавидовать же можно.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9891
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 23:42
#8182
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Цитата:
111:
Да это из тырнета выкопали, в домашних условиях..

Обычный совет
Шавуха под пиво чтобы не извращаться
Купи куриные грудки или говядину кусочек
Запеки в пакете для курицы со специями
Соус:кефир 2-3 ложки+майонез+чеснок+укроп
Огурец,помидор нарезать
Доп.в кулинарии купи 100 грамм фри или халопеоью
Все нарезать
На лаваш выкладки всё
Помаж соусом
Закрути конвертом
На сковородку,придавливая лопаткой запекай
Пока лаваш не станет сухим (не черным)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2527
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 23:48
#8183
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Цитата:
111:
Да, они везде по разному


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2379
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 23:50
#8184
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Цитата:
Козлов я:
Да, они везде по разному

Это я и имел в виду!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2379
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 23:55
#8185
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Цитата:
abaika95:
Голосом Евдокимова)

Да, жаль конечно, что его грохнули и баста..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2379
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 01:16
#8186
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Бля,жена меня выкинула...



В Рудный что ли уехать..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12217
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 03:02
#8187
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Цитата:
abaika95:
Пещерный программист? Ниче не понимаете в программах?) Так как вы в Канаде работаете ?

А я не работаю, просто хожу на работу)) я достаточно клевый, чтобы получать зарплату просто за присутствие на рабочем месте 8-) :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12217
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 03:04
#8188
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Цитата:
abaika95:
Ну белорусы значит хуже луганд...нрцев)) Совсем ума нет

Один так уже диагнозы доставился по национальном признаку. Щас учит украинский язык. :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
78
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 03:41
#8189
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Насчёт фото. Ничего не показывает на форуме, кроме картинок Козлова. И вот что заметил - редакторы уже давно грозились новый сайт запилить, но, видно, не судьба. А ведь предлагали сделать так, чтобы можно было лайкать комменты. Я представляю, с какими бы минусами тут некоторые были бы.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
120
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.09.21 - 07:52
#8190
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Цитата:
abaika95: Где я такое говорил, врун?)))
"По окрику из Кремля" чьи слова были? Цитата:
Завтра описается на камеру
Русофоб ничего умнее и не мог придумать .. Цитата:
Где в твоей ссылке пруф? Где там Путин?
А ты больше двух строчек уже и читать не можешь? В конце статьи, последние два абзаца.
Профайл
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