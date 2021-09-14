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≡ "23 ножевых ранения": прекращено дело о жестоком убийстве директора школы в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42362
"23 ножевых ранения": прекращено дело о жестоком убийстве директора школы в Костанайской области
Отправлено: 14.09.21 - 13:25
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Рустам Ахмедов в мае этого года хладнокровно убил 31-летнюю односельчанку - директора школы. Он нанес ей 23 ножевых ранения в ее же доме. Дело по факту жестокого убийства прекращено в связи со смертью подозреваемого.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22713
Re: "23 ножевых ранения": прекращено дело о жестоком...
Отправлено: 14.09.21 - 13:25
#1
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Применение Оружия - незаконно... :-o
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Fasd
§ Fasd
(Пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
73
Re: "23 ножевых ранения": прекращено дело о жестоком...
Отправлено: 14.09.21 - 15:51
#2
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Скажите а почему нельзя в руку ему было выстрелить ну где нож был.Они же в поле находились или как всегда полиция понадеялась что он сам сдаться.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
421
Re: "23 ножевых ранения": прекращено дело о жестоком...
Отправлено: 14.09.21 - 21:42
#3
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Цитата:
Fasd:
Скажите а почему нельзя в руку ему было выстрелить ну где нож был.


А зачем такого типа ещё кормить и содержать на наши налоги? Или вы думаете что он исправился бы после отбытия срока заключения?
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
165
Re: "23 ножевых ранения": прекращено дело о жестоком...
Отправлено: 15.09.21 - 00:27
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А зачем такого типа ещё кормить и содержать на наши налоги? Или вы думаете что он исправился бы после отбытия срока заключения?

Полностью согласен, он этого заслужил. Давно пора снимать мораторий на смертную казнь и не кормить таких как он чтобы они выходили и продолжали творить свои злодеяния! Такие не исправляются.
Можно конечно было выстрелить и в руку и в ногу, но... Полиция сделала правильно что избавила общество от него 👍🏻
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12217
Re: "23 ножевых ранения": прекращено дело о жестоком...
Отправлено: 15.09.21 - 03:17
#5
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Цитата:
drakon:
Применение Оружия - незаконно...

Вполне законно, достаточно того что он на кадре с видео стоя стоит. А должен лежать носом в землю с руками за головой. Можно было и не ждать, пока он с ножом прыгнет. Не подчиняется, не останавливается - уже виновен. Только так будет порядок. Полицию нужно уважать, но и требования должны быть к полицейским в 10 раз выше. Кристально чистые, никакой коррупции, без пивных животов. А те, кто крышует наркоторговцев и занимается подставами - не полицейские, а мафия.
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