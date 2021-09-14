Отправлено: - 21:42

Fasd:

Скажите а почему нельзя в руку ему было выстрелить ну где нож был.

Цитата:А зачем такого типа ещё кормить и содержать на наши налоги? Или вы думаете что он исправился бы после отбытия срока заключения?