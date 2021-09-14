Re: В Казахстане в 2020 году средний возраст матери при рождении...

Отправлено: - 22:35

Европейские ценности хоть и ползком, но переходят к нам, на мой взгляд надо выучиться, иметь жильё и после всего заводить детей. Но бывает иногда и наоборот, родители с ватагой детишек и с протянутой рукой.