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В Казахстане в 2020 году средний возраст матери при рождении первого ребёнка составил 29,2 года
В Казахстане в 2020 году средний возраст матери при рождении первого ребёнка составил 29,2 года
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