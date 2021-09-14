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≡ В Казахстане в 2020 году средний возраст матери при рождении первого ребёнка составил 29,2 года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42362
В Казахстане в 2020 году средний возраст матери при рождении первого ребёнка составил 29,2 года
Отправлено: 14.09.21 - 19:59
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Возраст матери при рождении первого ребёнка в Казахстане постепенно увеличивается. Анализ данных был сделан на основании серии проведённых экспертных интервью.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13200
Re: В Казахстане в 2020 году средний возраст матери при рождении...
Отправлено: 14.09.21 - 19:59
#1
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///В Казахстане в 2020 году средний возраст матери при рождении первого ребёнка составил 29,2 года///

капец. полная деградация.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22713
Re: В Казахстане в 2020 году средний возраст матери при рождении...
Отправлено: 14.09.21 - 20:31
#2
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Цитата:
alex_60:
капец. полная деградация.

А если бы по решению ДУМК,
ввели налог на секс, ваще,
что было бы?...
8-) :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4834
Re: В Казахстане в 2020 году средний возраст матери при рождении...
Отправлено: 14.09.21 - 22:35
#3
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Европейские ценности хоть и ползком, но переходят к нам, на мой взгляд надо выучиться, иметь жильё и после всего заводить детей. Но бывает иногда и наоборот, родители с ватагой детишек и с протянутой рукой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12217
Re: В Казахстане в 2020 году средний возраст матери при рождении...
Отправлено: 15.09.21 - 03:08
#4
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А откуда тогда 19 млн народу насчитали?)
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