Отправлено: - 23:13

abaika95:

Знаток кухонь не может так Он фото присылал Я бы и 450 руб не заплатил за его работу

Цитата:Само собой, он там наверно грузчик, по этажам бегает и разносит как пиццу..Настоящий мебельщик дизайнер никогда жтим не занимается..