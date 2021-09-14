Re: ВАЗ столкнулся с прицепом КамАЗА на трассе в Костанайской...

Отправлено: - 23:06

Доброй ночи всем форумчанам. Друг племянницы погиб там. Даже в таком качестве видео видно поганую дорогу с ямами. Думаю причина в этом. Кто маневрировал конечно не ясно, трассология покажет.За тарантазы, Сайлау, процентов 30 в области на них передвигается, все неадекватны и все запретить? На 99 шаровые не вырывает, не классика это, должен знать же