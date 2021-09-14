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≡ ВАЗ столкнулся с прицепом КамАЗА на трассе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42362
ВАЗ столкнулся с прицепом КамАЗА на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.09.21 - 22:45
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Видео последствий аварии прислал "НГ" очевидец. "Столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль синего, либо бирюзового цвета, предположительно ВАЗ-21099", - написал автор видео. Причину ДТП назвали в полиции.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4834
Re: ВАЗ столкнулся с прицепом КамАЗА на трассе в Костанайской...
Отправлено: 14.09.21 - 22:45
#1
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Получается легковая сравнялась с грузовиком и влетела под прицеп? Возможно передняя левая шина выстрелила или шаровую вырвали, эти старые тарантазы ещё много бед принесут пока их не запретят или не ограничат в езде
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
19
Re: ВАЗ столкнулся с прицепом КамАЗА на трассе в Костанайской...
Отправлено: 14.09.21 - 23:06
#2
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Доброй ночи всем форумчанам. Друг племянницы погиб там. Даже в таком качестве видео видно поганую дорогу с ямами. Думаю причина в этом. Кто маневрировал конечно не ясно, трассология покажет.За тарантазы, Сайлау, процентов 30 в области на них передвигается, все неадекватны и все запретить? На 99 шаровые не вырывает, не классика это, должен знать же
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
181
Re: ВАЗ столкнулся с прицепом КамАЗА на трассе в Костанайской...
Отправлено: 15.09.21 - 02:21
#3
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У нг дурацкий вариант размещения фото или видео в комментариях.
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