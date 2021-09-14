Отправлено: - 17:22

maxsaf:

Да че мелочиться? они всю РФ к Казахстану присоединят

maxsaf:

потом выборы. И президентом нового КЗ станет кто? Путин

maxsaf:

Его небось уже выбрали, по новому методу, через Сберовский Егов там же и референдумы будут проводить наверное

serg kost:

То есть Путин уже несколько раз в разные дни похвалил школьника, а его всё травят?

Цитата:Пупок развяжутЛуныэр то присоединить не могут))Цитата:Ну если Росиию переименуют в Крепостной Замок то да..Цитата:Не сильно разбираюсь в информационных системахНо Мусин заверяет что россияне только будут помогать в разработке системе)Но никак не будут допущены до работы в ней)А наши любители межнац дружбы срочно начали клеймить позором И называть пещерными программистами тех кто не может разобраться что такое сбер и какое соглашение подписывают)Так что мне не обидно а вы получается пещерный программист по их мнению?Цитата:Да Путин может говорить все что угодноНо делают всегда то что он не говорит вслухИ даВсе что говорит песков это по твоему говорит Путин?)