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≡ Хорошая новость и не очень
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42360
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 11:52
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Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с несколькими городами Казахстана, в том числе в Костанай из Москвы, прерванное из-за пандемий полтора года назад. Я помню тот последний рейс из Москвы в марте прошлого года, летел тем рейсом. Картина сюрреалистическое в аэропорту Костаная, как нас встречали.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9880
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 11:52
#1
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Цитата:
Наверняка в этом месте будет очередной торговый центр с заморским названием.

Спрос рождает предложение
Не хотят студенты есть совковые котлетки
Студенты хотят фастфуд
Либо котлетки но из фастфуда
Ничего не попишешь
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2354
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 14:24
#2
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Ну кто то из малолеток будет туда ходить как в столовую, и через 45 лет вспоминать о том, что его торговый центр снесли..
Смерть, лишь одно из продолжений жизни..
Тем более для каких то зданий..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1541
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 15:07
#3
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Цитата:
abaika95:
Не хотят студенты есть совковые котлетки
Студенты хотят фастфуд

Ну так угробить здоровье ума много не надо. Это в совке о людях заботились, а теперь только о прибыли.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13190
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 15:19
#4
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///Чебуречная «Дружба».
Самая знаменитая чебуречная Москвы, возвращающая в прошлое.
Настоящая советская чебуречная. Её открыли в 1960-х, и с тех пор, кроме стоимости чебуреков, мало что изменилось.
Тут нет стульев — только высокие столы.
Очередь есть почти всегда, но она проходит быстро,
а женщина на раздаче магическим образом возвращает в советское прошлое. Спрос рождает предложение: чебуреки в легендарной «Дружбе» всегда свежие, горячие и такие же вкусные, как раньше.
Чебуречная подружила представителей разных поколений и слоёв общества.
Сюда приходят и бизнесмены, и военные, и врачи, и молодёжь, и пенсионеры.//
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13190
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 15:21
#5
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фастфуд это для идиотов.
кто хочет отправиться быстрей в мир иной,
милости просим.
такое должно висеть у них на входе.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9880
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 15:32
#6
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Цитата:
alex_60:
Чебуречная «Дружба». Самая знаменитая чебуречная Москвы, возвращающая в прошлое. Настоящая советская чебуречная. Её открыли в 1960-х, и с тех пор, кроме стоимости чебуреков, мало что изменилось.

28 июня 2021 года чебуречная закрылась
Угораю))
Цитата:
Маркс:
Ну так угробить здоровье ума много не надо. Это в совке о людях заботились,

Так заботились что еды на прилавках небыло
Типо если не ешь то и не потолстеешь?))
Цитата:
alex_60:
фастфуд это для идиотов.

Студенты сейчас очень обиделись и пошли через дорогу в узбекскую тандырную или в таджикское кафе
На любой вкус и цвет
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
703
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 16:05
#7
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Кому она нужна эта 5я столовая?? По советски огромные площади,убогость,отсутствие ремонта и т.д. Её время ушло. Студенты дома на онлайне и иногда приходят в институт,чтобы развести сессию. И в страшную столовку никто не пойдет.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2525
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 17:07
#8
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Цитата:
alex_60:
Чебуречная «Дружба». Самая знаменитая чебуречная Москвы, возвращающая в прошлое.


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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1541
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 17:08
#9
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Цитата:
abaika95:
Так заботились что еды на прилавках небыло

Это с какой страницы либероидной методички сведения?
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9880
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 17:12
#10
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Цитата:
Маркс:
Это с какой страницы либероидной методички сведения?

Ты вроде ранее писал что скорее застрелишься чем будешь читать мою либерду
Я вот с кем сейчас общаюсь? С тем кто отвечает за свои слова или с призраком?))
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1541
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 17:43
#11
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Цитата:
abaika95:
Ты вроде ранее писал что скорее застрелишься чем будешь читать мою либерду

Я писал, что лучше застрелиться, чем читать твою бе'либерду. Теперь ты понимаешь, как мне тяжело.
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