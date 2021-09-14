Отправлено: - 15:32

alex_60:

Чебуречная «Дружба». Самая знаменитая чебуречная Москвы, возвращающая в прошлое. Настоящая советская чебуречная. Её открыли в 1960-х, и с тех пор, кроме стоимости чебуреков, мало что изменилось.

Маркс:

Ну так угробить здоровье ума много не надо. Это в совке о людях заботились,

alex_60:

фастфуд это для идиотов.

Цитата:28 июня 2021 года чебуречная закрыласьУгораю))Цитата:Так заботились что еды на прилавках небылоТипо если не ешь то и не потолстеешь?))Цитата:Студенты сейчас очень обиделись и пошли через дорогу в узбекскую тандырную или в таджикское кафеНа любой вкус и цвет