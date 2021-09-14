Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Хорошая новость и не очень
Хорошая новость и не очень
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42360
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 11:52
Россия возобновляет авиасообщение с 21 сентября с несколькими городами Казахстана, в том числе в Костанай из Москвы, прерванное из-за пандемий полтора года назад. Я помню тот последний рейс из Москвы в марте прошлого года, летел тем рейсом. Картина сюрреалистическое в аэропорту Костаная, как нас встречали.
Читать новость
Читать новость
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 11:52
Цитата:
Спрос рождает предложение
Не хотят студенты есть совковые котлетки
Студенты хотят фастфуд
Либо котлетки но из фастфуда
Ничего не попишешь
Наверняка в этом месте будет очередной торговый центр с заморским названием.
Спрос рождает предложение
Не хотят студенты есть совковые котлетки
Студенты хотят фастфуд
Либо котлетки но из фастфуда
Ничего не попишешь
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2354
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 14:24
Ну кто то из малолеток будет туда ходить как в столовую, и через 45 лет вспоминать о том, что его торговый центр снесли..
Смерть, лишь одно из продолжений жизни..
Тем более для каких то зданий..
Смерть, лишь одно из продолжений жизни..
Тем более для каких то зданий..
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 15:07
Цитата:
Ну так угробить здоровье ума много не надо. Это в совке о людях заботились, а теперь только о прибыли.
abaika95:
Не хотят студенты есть совковые котлетки
Студенты хотят фастфуд
Не хотят студенты есть совковые котлетки
Студенты хотят фастфуд
Ну так угробить здоровье ума много не надо. Это в совке о людях заботились, а теперь только о прибыли.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13190
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 15:19
///Чебуречная «Дружба».
Самая знаменитая чебуречная Москвы, возвращающая в прошлое.
Настоящая советская чебуречная. Её открыли в 1960-х, и с тех пор, кроме стоимости чебуреков, мало что изменилось.
Тут нет стульев — только высокие столы.
Очередь есть почти всегда, но она проходит быстро,
а женщина на раздаче магическим образом возвращает в советское прошлое. Спрос рождает предложение: чебуреки в легендарной «Дружбе» всегда свежие, горячие и такие же вкусные, как раньше.
Чебуречная подружила представителей разных поколений и слоёв общества.
Сюда приходят и бизнесмены, и военные, и врачи, и молодёжь, и пенсионеры.//
Самая знаменитая чебуречная Москвы, возвращающая в прошлое.
Настоящая советская чебуречная. Её открыли в 1960-х, и с тех пор, кроме стоимости чебуреков, мало что изменилось.
Тут нет стульев — только высокие столы.
Очередь есть почти всегда, но она проходит быстро,
а женщина на раздаче магическим образом возвращает в советское прошлое. Спрос рождает предложение: чебуреки в легендарной «Дружбе» всегда свежие, горячие и такие же вкусные, как раньше.
Чебуречная подружила представителей разных поколений и слоёв общества.
Сюда приходят и бизнесмены, и военные, и врачи, и молодёжь, и пенсионеры.//
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13190
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 15:21
фастфуд это для идиотов.
кто хочет отправиться быстрей в мир иной,
милости просим.
такое должно висеть у них на входе.
кто хочет отправиться быстрей в мир иной,
милости просим.
такое должно висеть у них на входе.
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 15:32
Цитата:
28 июня 2021 года чебуречная закрылась
Угораю))
Цитата:
Так заботились что еды на прилавках небыло
Типо если не ешь то и не потолстеешь?))
Цитата:
Студенты сейчас очень обиделись и пошли через дорогу в узбекскую тандырную или в таджикское кафе
На любой вкус и цвет
alex_60:
Чебуречная «Дружба». Самая знаменитая чебуречная Москвы, возвращающая в прошлое. Настоящая советская чебуречная. Её открыли в 1960-х, и с тех пор, кроме стоимости чебуреков, мало что изменилось.
Чебуречная «Дружба». Самая знаменитая чебуречная Москвы, возвращающая в прошлое. Настоящая советская чебуречная. Её открыли в 1960-х, и с тех пор, кроме стоимости чебуреков, мало что изменилось.
28 июня 2021 года чебуречная закрылась
Угораю))
Цитата:
Маркс:
Ну так угробить здоровье ума много не надо. Это в совке о людях заботились,
Ну так угробить здоровье ума много не надо. Это в совке о людях заботились,
Так заботились что еды на прилавках небыло
Типо если не ешь то и не потолстеешь?))
Цитата:
alex_60:
фастфуд это для идиотов.
фастфуд это для идиотов.
Студенты сейчас очень обиделись и пошли через дорогу в узбекскую тандырную или в таджикское кафе
На любой вкус и цвет
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 703
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 16:05
Кому она нужна эта 5я столовая?? По советски огромные площади,убогость,отсутствие ремонта и т.д. Её время ушло. Студенты дома на онлайне и иногда приходят в институт,чтобы развести сессию. И в страшную столовку никто не пойдет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2525
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 17:07
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 17:08
Цитата:
Это с какой страницы либероидной методички сведения?
abaika95:
Так заботились что еды на прилавках небыло
Так заботились что еды на прилавках небыло
Это с какой страницы либероидной методички сведения?
Re: Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 17:12
Цитата:
Ты вроде ранее писал что скорее застрелишься чем будешь читать мою либерду
Я вот с кем сейчас общаюсь? С тем кто отвечает за свои слова или с призраком?))
Маркс:
Это с какой страницы либероидной методички сведения?
Это с какой страницы либероидной методички сведения?
Ты вроде ранее писал что скорее застрелишься чем будешь читать мою либерду
Я вот с кем сейчас общаюсь? С тем кто отвечает за свои слова или с призраком?))
Хорошая новость и не очень
Отправлено: 14.09.21 - 17:43
Цитата:
Я писал, что лучше застрелиться, чем читать твою бе'либерду. Теперь ты понимаешь, как мне тяжело.
abaika95:
Ты вроде ранее писал что скорее застрелишься чем будешь читать мою либерду
Ты вроде ранее писал что скорее застрелишься чем будешь читать мою либерду
Я писал, что лучше застрелиться, чем читать твою бе'либерду. Теперь ты понимаешь, как мне тяжело.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать