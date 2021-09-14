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≡ Климат виноват? - На запрос о замурованных в брусчатке деревьях ответили в отделе ЖКХ акимата Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42360
Климат виноват? - На запрос о замурованных в брусчатке деревьях ответили в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 14.09.21 - 17:29
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25 августа «НГ» отправила запрос руководителю отдела ЖКХ Наурзбаю Мусину, ответ нам предоставили 8 сентября. И позиция госоргана в решении экологической проблемы нас, мягко говоря, поразила.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7744
Re: Климат виноват? - На запрос о замурованных в брусчатке...
Отправлено: 14.09.21 - 17:29
#1
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Цитата:
что из-за резких перепадов температуры растения становятся уязвимые, что способствует их вымиранию. Также до подрядной организации ТОО «Таза Жол АТ» доведено усилить полив на вышеуказанном участке и производить прикормку удобрениями и витаминами гибнущих деревьев (аэрация).

:lol: :lol: :lol:
Шедевральный ответ достойный Шнобелевской премии!


Вот об этих растениях речь
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1541
Климат виноват? - На запрос о замурованных в брусчатке деревьях ответили в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 14.09.21 - 17:33
#2
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Цитата:
NG.kz:- Резко континентальный климат в нашем регионе наблюдается только в районе почтамта, областной прокуратуры, ТРЦ «МАРТ»?

Ну ещё гумусные аномалии встречается на некоторых дорожных участках.
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