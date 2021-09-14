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Климат виноват? - На запрос о замурованных в брусчатке деревьях ответили в отделе ЖКХ акимата Костаная
Климат виноват? - На запрос о замурованных в брусчатке деревьях ответили в отделе ЖКХ акимата Костаная
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