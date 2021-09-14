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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2354
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 17:21
Цитата:
Ошипка и есть твое второе имя..
У не наших земляков такое частенько..
Был земляком, и перестал им быть..
Это даже хуже..
Уже не ваш земляк:
Ошибся
Ошибся
Ошипка и есть твое второе имя..
У не наших земляков такое частенько..
Был земляком, и перестал им быть..
Это даже хуже..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 73
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 17:21
Цитата:
Всё работает.
111:
Всё работает.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 17:22
Цитата:
Пупок развяжут
Луныэр то присоединить не могут))
Цитата:
Ну если Росиию переименуют в Крепостной Замок то да..
Цитата:
Не сильно разбираюсь в информационных системах
Но Мусин заверяет что россияне только будут помогать в разработке системе)
Но никак не будут допущены до работы в ней)
А наши любители межнац дружбы срочно начали клеймить позором И называть пещерными программистами тех кто не может разобраться что такое сбер и какое соглашение подписывают)
Так что мне не обидно а вы получается пещерный программист по их мнению?Цитата:
Да Путин может говорить все что угодно
Но делают всегда то что он не говорит вслух
И да
Все что говорит песков это по твоему говорит Путин?)
maxsaf:
Да че мелочиться? они всю РФ к Казахстану присоединят
Да че мелочиться? они всю РФ к Казахстану присоединят
Пупок развяжут
Луныэр то присоединить не могут))
Цитата:
maxsaf:
потом выборы. И президентом нового КЗ станет кто? Путин
потом выборы. И президентом нового КЗ станет кто? Путин
Ну если Росиию переименуют в Крепостной Замок то да..
Цитата:
maxsaf:
Его небось уже выбрали, по новому методу, через Сберовский Егов там же и референдумы будут проводить наверное
Его небось уже выбрали, по новому методу, через Сберовский Егов там же и референдумы будут проводить наверное
Не сильно разбираюсь в информационных системах
Но Мусин заверяет что россияне только будут помогать в разработке системе)
Но никак не будут допущены до работы в ней)
А наши любители межнац дружбы срочно начали клеймить позором И называть пещерными программистами тех кто не может разобраться что такое сбер и какое соглашение подписывают)
Так что мне не обидно а вы получается пещерный программист по их мнению?Цитата:
serg kost:
То есть Путин уже несколько раз в разные дни похвалил школьника, а его всё травят?
То есть Путин уже несколько раз в разные дни похвалил школьника, а его всё травят?
Да Путин может говорить все что угодно
Но делают всегда то что он не говорит вслух
И да
Все что говорит песков это по твоему говорит Путин?)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2354
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 17:23
Цитата:
Эдакий полукровка полумутант..
Неплохо..
Маркс:
Полторы-то головы
Полторы-то головы
Эдакий полукровка полумутант..
Неплохо..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 17:24
Цитата:
И если это ещё и сделано было специально то вообще дно днищенское) Тоесть он сам себе подписал приговор что
А) он не знает истории России и путается в ней
Б) он старый и уже ничего несоображает как было с тем мальчиком который просил Путина подписаться на его Ютюб канал а Путин недоуменно спрашивал что подписать надо?
Зато российская госпропаганда угорает над Байденом котрый там оступается или засыпает на встречах))
А в своей стране-деда не видят))
serg kost: Какой сигнал даёт Путин? Путина можно поправлять и критиковать.Ну если человек который ставит из себя такого знатока родной истории,котрый вкурсе всех перепитий и на ровном месте путает 21 летнюю войну с семилетней то это дно
И если это ещё и сделано было специально то вообще дно днищенское) Тоесть он сам себе подписал приговор что
А) он не знает истории России и путается в ней
Б) он старый и уже ничего несоображает как было с тем мальчиком который просил Путина подписаться на его Ютюб канал а Путин недоуменно спрашивал что подписать надо?
Зато российская госпропаганда угорает над Байденом котрый там оступается или засыпает на встречах))
А в своей стране-деда не видят))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 17:28
Цитата:
Нет, это как один полноценный и ещё такой как ты или abaika95. Всяко же лучше, чем поделенная пополам вмятина от фуражки.
111:
Эдакий полукровка полумутант.. Неплохо..
Эдакий полукровка полумутант.. Неплохо..
Нет, это как один полноценный и ещё такой как ты или abaika95. Всяко же лучше, чем поделенная пополам вмятина от фуражки.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 17:29
Цитата:
Очень рад за деда что он запомнил его
Хоть что-то помнит)
И да давай пруф Где Путин хвалит школьника
Цитата:
Через 10 да через 15 думаю уже только в учебниках
Путин редкая фамилия)
Цитата:
Сейчас хирург или онколог повертели бы пальцем у виска
Твоего)
Полторы головы это опухоль и это никак не лучше чем пол головы
Но ты живи в своих иллюзиях дальше/)
Цитата:
Он подал знак а добринцов может и не это имел ввиду
Но домыслить же надо
1,5 же головы у человека (с опохулью)
serg kost:
И второе. Путин запомнил школьника и хвалит его.
И второе. Путин запомнил школьника и хвалит его.
Очень рад за деда что он запомнил его
Хоть что-то помнит)
И да давай пруф Где Путин хвалит школьника
Цитата:
serg kost:
Лет через 10-15 мы ещё услышим эту фамилию.
Лет через 10-15 мы ещё услышим эту фамилию.
Через 10 да через 15 думаю уже только в учебниках
Путин редкая фамилия)
Цитата:
Маркс:
Так на что обижаться? Полторы-то головы всяко лучше, чем половина.
Так на что обижаться? Полторы-то головы всяко лучше, чем половина.
Сейчас хирург или онколог повертели бы пальцем у виска
Твоего)
Полторы головы это опухоль и это никак не лучше чем пол головы
Но ты живи в своих иллюзиях дальше/)
Цитата:
111:
Ясно, ты же подал знак, свой чужой..
Ясно, ты же подал знак, свой чужой..
Он подал знак а добринцов может и не это имел ввиду
Но домыслить же надо
1,5 же головы у человека (с опохулью)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 17:34
Цитата:
Улица чекистов а рядом Невского
Две главные скрепы в России сейчас))
А чуть дальше Изыскательская))
Это вообще смехота
Уже не ваш земляк:
Улица чекистов а рядом Невского
Две главные скрепы в России сейчас))
А чуть дальше Изыскательская))
Это вообще смехота
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 17:40
Цитата:
Ну ты-то с половиной в этом лучше разбираетесь.
111:
А свой вмегда хорошенький, даже если извращается в матерных словах по отношению к другим..
А свой вмегда хорошенький, даже если извращается в матерных словах по отношению к другим..
Ну ты-то с половиной в этом лучше разбираетесь.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13190
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 17:44
этот 0.5 нижняя половина туловища.
в ней мозга нет.
не повезло.
отсюда все и исходит.
в ней мозга нет.
не повезло.
отсюда все и исходит.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 17:48
Цитата:
Даже не предполагал, что они могут разделиться именно так. Теперь все становится понятно.
alex_60:
этот 0.5 нижняя половина туловища. в ней мозга нет.
этот 0.5 нижняя половина туловища. в ней мозга нет.
Даже не предполагал, что они могут разделиться именно так. Теперь все становится понятно.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13190
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.09.21 - 17:51
да теперь 111 не до ночных любовных утех
до пяти утра.
он на розовой кобыле обслуживает.
так что только мюнхенское пиво из полторашек остается. может грузинским премируют.
[Исправлено: alex_60, 14.09.2021 - 17:52]
до пяти утра.
он на розовой кобыле обслуживает.
так что только мюнхенское пиво из полторашек остается. может грузинским премируют.
[Исправлено: alex_60, 14.09.2021 - 17:52]
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