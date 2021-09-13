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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 538 из 539«1...536537538539»
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22702
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:06
#8056
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Цитата:
maxsaf:
если 111 тоже портрет Путина прицепит

Так, можно Назарбаева - повесить... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2345
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:14
#8057
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Цитата:
maxsaf:
если 111 тоже портрет Путина прицепит

У себя в подъезде прицепил корабель, ручная работа..
Ты морячка я рыбак..

https://d.radikal.ru/d34/2109/de/2b15b0e79533.jpg
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2345
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:17
#8058
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Вот поближе

https://d.radikal.ru/d19/2109/4a/3e8a8ffd7897.jpg

Что то радикал иногда не выдает показа..

https://b.radikal.ru/b25/2109/c4/dcd0adcde798.jpg

[Исправлено: 111, 13.09.2021 - 21:19]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2345
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:21
#8059
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А нука просто проба..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2345
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:23
#8060
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Что то Радикал иногда хоть как фотай что то, выдает по другому.
А другие фото нормально..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2345
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:28
#8061
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Цитата:
drakon:
Так, можно Назарбаева - повесить

Судя по вацапу соседей, его тут никто ни ни..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12210
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:29
#8062
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Цитата:
drakon:
Так, можно Назарбаева - повесить...

Эффект будет другой :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2345
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:31
#8063
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Цитата:
Добринцофф:

Продай мешок или пару мешков хорошей картошки, цена не имеет значения.
Дачи нету, купил по 160 на ОРТ, вроде ниче, но раз на раз не приходится..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7745
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:55
#8064
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Цитата:
111:
Дачи нету,

Марик, что с дачей? Куда кормилицу дел? ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2345
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:58
#8065
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Цитата:
elektron:
Марик, что с дачей? Куда кормилицу

Дача стоит, может продавать буду наверно, бабка померла, ее мать, отец уже тоже немолодой, нам некогда.
Ему дача о бабке напоминает.
Так и забрасываем..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2345
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:59
#8066
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Ну а сейчас у нас пирашки чибуреки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2345
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 22:09
#8067
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Последние доделываю...
Потом вечерний шай..
Без пива...

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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7739
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 22:11
#8068
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Цитата:
111:
Дача стоит,

Короче, Заканыч работать на даче не способен оказался... а так хвалился, так хвалился ;-)

Вот, мой картофан... до нового года хватит:
https://d.radikal.ru/d23/2109/16/e3b19ad76af0.jpg


Цитата:
111:
Ну а сейчас у нас пирашки чибуреки..

А мои пиццу на ночь глядя состряпали... помидоры, зелень, картошечка и даже патиссон свои с дачи.. всё туда...
https://c.radikal.ru/c26/2109/28/ed7a7c15ade8.jpg
:-P

[Исправлено: yudjin, 13.09.2021 - 22:12]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2345
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 22:14
#8069
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Цитата:
yudjin:
Заканыч работать на даче не способен оказалс

Да времени нет, и мне на операцию с марта надо, как инвалид сейчас хожу..
Как то все на потом и потом откладываю, тут дома ниче не можешь нормально сделать, а на даче то совсем..
Картоха классная..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2345
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 22:15
#8070
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Цитата:
yudjin:
мои пиццу на

Пиццу давно не делали, так берем на рудненской трассе..
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