Отправлено: - 22:11

111:

Дача стоит,

111:

Ну а сейчас у нас пирашки чибуреки..

[Исправлено: yudjin, 13.09.2021 - 22:12]

Цитата:Короче, Заканыч работать на даче не способен оказался... а так хвалился, так хвалилсяВот, мой картофан... до нового года хватит:Цитата:А мои пиццу на ночь глядя состряпали... помидоры, зелень, картошечка и даже патиссон свои с дачи.. всё туда...