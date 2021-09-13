Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22702
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:06
Цитата:
Так, можно Назарбаева - повесить...
maxsaf:
если 111 тоже портрет Путина прицепит
если 111 тоже портрет Путина прицепит
Так, можно Назарбаева - повесить...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:14
Цитата:
У себя в подъезде прицепил корабель, ручная работа..
Ты морячка я рыбак..
https://d.radikal.ru/d34/2109/de/2b15b0e79533.jpg
maxsaf:
если 111 тоже портрет Путина прицепит
если 111 тоже портрет Путина прицепит
У себя в подъезде прицепил корабель, ручная работа..
Ты морячка я рыбак..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:17
Вот поближе
https://d.radikal.ru/d19/2109/4a/3e8a8ffd7897.jpg
Что то радикал иногда не выдает показа..
https://b.radikal.ru/b25/2109/c4/dcd0adcde798.jpg
[Исправлено: 111, 13.09.2021 - 21:19]
Что то радикал иногда не выдает показа..
[Исправлено: 111, 13.09.2021 - 21:19]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:21
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:23
Что то Радикал иногда хоть как фотай что то, выдает по другому.
А другие фото нормально..
А другие фото нормально..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:28
Цитата:
Судя по вацапу соседей, его тут никто ни ни..
drakon:
Так, можно Назарбаева - повесить
Так, можно Назарбаева - повесить
Судя по вацапу соседей, его тут никто ни ни..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12210
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:29
Цитата:
Эффект будет другой
drakon:
Так, можно Назарбаева - повесить...
Так, можно Назарбаева - повесить...
Эффект будет другой
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:31
Цитата:
Продай мешок или пару мешков хорошей картошки, цена не имеет значения.
Дачи нету, купил по 160 на ОРТ, вроде ниче, но раз на раз не приходится..
Добринцофф:
Продай мешок или пару мешков хорошей картошки, цена не имеет значения.
Дачи нету, купил по 160 на ОРТ, вроде ниче, но раз на раз не приходится..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7745
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:55
Цитата:
Марик, что с дачей? Куда кормилицу дел?
111:
Дачи нету,
Дачи нету,
Марик, что с дачей? Куда кормилицу дел?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:58
Цитата:
Дача стоит, может продавать буду наверно, бабка померла, ее мать, отец уже тоже немолодой, нам некогда.
Ему дача о бабке напоминает.
Так и забрасываем..
elektron:
Марик, что с дачей? Куда кормилицу
Марик, что с дачей? Куда кормилицу
Дача стоит, может продавать буду наверно, бабка померла, ее мать, отец уже тоже немолодой, нам некогда.
Ему дача о бабке напоминает.
Так и забрасываем..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 21:59
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 22:09
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7739
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 22:11
Цитата:
Короче, Заканыч работать на даче не способен оказался... а так хвалился, так хвалился
Вот, мой картофан... до нового года хватит:
https://d.radikal.ru/d23/2109/16/e3b19ad76af0.jpg
Цитата:
А мои пиццу на ночь глядя состряпали... помидоры, зелень, картошечка и даже патиссон свои с дачи.. всё туда...
https://c.radikal.ru/c26/2109/28/ed7a7c15ade8.jpg
[Исправлено: yudjin, 13.09.2021 - 22:12]
111:
Дача стоит,
Дача стоит,
Короче, Заканыч работать на даче не способен оказался... а так хвалился, так хвалился
Вот, мой картофан... до нового года хватит:
https://d.radikal.ru/d23/2109/16/e3b19ad76af0.jpg
Цитата:
111:
Ну а сейчас у нас пирашки чибуреки..
Ну а сейчас у нас пирашки чибуреки..
А мои пиццу на ночь глядя состряпали... помидоры, зелень, картошечка и даже патиссон свои с дачи.. всё туда...
https://c.radikal.ru/c26/2109/28/ed7a7c15ade8.jpg
[Исправлено: yudjin, 13.09.2021 - 22:12]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 22:14
Цитата:
Да времени нет, и мне на операцию с марта надо, как инвалид сейчас хожу..
Как то все на потом и потом откладываю, тут дома ниче не можешь нормально сделать, а на даче то совсем..
Картоха классная..
yudjin:
Заканыч работать на даче не способен оказалс
Заканыч работать на даче не способен оказалс
Да времени нет, и мне на операцию с марта надо, как инвалид сейчас хожу..
Как то все на потом и потом откладываю, тут дома ниче не можешь нормально сделать, а на даче то совсем..
Картоха классная..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.09.21 - 22:15
Цитата:
Пиццу давно не делали, так берем на рудненской трассе..
yudjin:
мои пиццу на
мои пиццу на
Пиццу давно не делали, так берем на рудненской трассе..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать