Прогноз на 5 дней
ясно+16°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 48% влажность
  • Ю, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42355
Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 13:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый руководитель, скажите, что за водители ездят у вас на автобусах? В общем сегодня ехал на 101 маршруте, номер автобуса 934. Спросил водителя - переключил ли он валидатор на 90 тенге, так как я ехал с Тобыла (Затобольск)
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13166
Re: Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 13:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///он в ответ давай всякую ересь нести, бред какой-то. И знаете, я заметил что реакция у него была заторможена, точно под воздействием каких-нибудь препаратов был./

за клевету на вас подадут.
доказательств какой бред,какие препараты,
как заторможен у вас нет.
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
482
Re: Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 13:42
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
за клевету на вас подадут.

Сейчас автор вставит в текст "у меня сложилось впечатление, что" и тогда никого не привлекут ;-)
Профайл
Fasd
§ Fasd
(Пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
71
Re: Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 14:28
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
за клевету на вас подадут. доказательств какой бред,какие препараты, как заторможен у вас нет.

Послушай Алех когда я у него спросил одно а он начал говорить(Водила)всякую ересть что вы за люди нытики здесь ну и далее.Правильно самый умный говорит что у меня сложилось впечатление что он подвоздействием каких-нибудь препаратов был.Нормально бы сказал да переключил валидатор да и все.Была бы жара я бы еще понял что он перегрелся в салоне автобуса.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
697
Re: Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 14:41
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё равно не уволят. Некому работать.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2326
Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 14:45
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:
Послушай Алех

Водитель такой противный?
Это наверно сам Алеха был..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9863
Re: Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 15:32
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И знаете, я заметил что реакция у него была заторможена, точно под воздействием каких-нибудь препаратов был.

Год назад был уже такой скандал
С водителем АБЗ+
Засняли его на камеру провоцируя на эмоции,якобы мужик был под "солями"
Речь невнятная и дёргается а как оказалось у человека синдром просто,позволяющий при этом заниматься перевозкой.Так и тут может быть
Профайл
Fasd
§ Fasd
(Пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
71
Re: Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 16:40
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так и тут может быть

Ну хоть один понял смысл статьй.Цитата:
Сабыр:
Всё равно не уволят. Некому работать.

Я вот так в 102 ехал и водитель с девушкой разговаривает и говорит.Вот что теперь за зарплата стала после установки этих валидаторов. В прошлом месяце 42 тыс получил а в этом месяце и за удорожание топлива 24 тыс.А она у него спросила как зарплата идет.На что он ей ответил 10% от выручки.Вот поэтому туда и никто не идет работать.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10470
Re: Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 18:36
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:

Цитата:
Мне не жалко этих 10 тенге переплата, но он с людьми же работает, пусть вежливо начнет отвечать

А вежливо вы ему задали вопрос? Мы услышали только вашу версию.
Теперь по поводу "вы же с людьми работаите". А вы спросите в своём местном магазине сколько в день продавцы в день слышат на ровном месте оскорбления. Или таксистов, учителей, автобусников. У всех этих людей уже годами вырабатывается имунитет на всех хамов, ну возможно и вы попали под раздачу. )
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS