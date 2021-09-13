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Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42355
Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 13:34
Уважаемый руководитель, скажите, что за водители ездят у вас на автобусах? В общем сегодня ехал на 101 маршруте, номер автобуса 934. Спросил водителя - переключил ли он валидатор на 90 тенге, так как я ехал с Тобыла (Затобольск)
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13166
Re: Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 13:34
///он в ответ давай всякую ересь нести, бред какой-то. И знаете, я заметил что реакция у него была заторможена, точно под воздействием каких-нибудь препаратов был./
за клевету на вас подадут.
доказательств какой бред,какие препараты,
как заторможен у вас нет.
за клевету на вас подадут.
доказательств какой бред,какие препараты,
как заторможен у вас нет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 482
Re: Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 13:42
Цитата:
Сейчас автор вставит в текст "у меня сложилось впечатление, что" и тогда никого не привлекут
alex_60:
за клевету на вас подадут.
за клевету на вас подадут.
Сейчас автор вставит в текст "у меня сложилось впечатление, что" и тогда никого не привлекут
Re: Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 14:28
Цитата:
Послушай Алех когда я у него спросил одно а он начал говорить(Водила)всякую ересть что вы за люди нытики здесь ну и далее.Правильно самый умный говорит что у меня сложилось впечатление что он подвоздействием каких-нибудь препаратов был.Нормально бы сказал да переключил валидатор да и все.Была бы жара я бы еще понял что он перегрелся в салоне автобуса.
alex_60:
за клевету на вас подадут. доказательств какой бред,какие препараты, как заторможен у вас нет.
за клевету на вас подадут. доказательств какой бред,какие препараты, как заторможен у вас нет.
Послушай Алех когда я у него спросил одно а он начал говорить(Водила)всякую ересть что вы за люди нытики здесь ну и далее.Правильно самый умный говорит что у меня сложилось впечатление что он подвоздействием каких-нибудь препаратов был.Нормально бы сказал да переключил валидатор да и все.Была бы жара я бы еще понял что он перегрелся в салоне автобуса.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 697
Re: Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 14:41
Всё равно не уволят. Некому работать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2326
Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 14:45
Цитата:
Водитель такой противный?
Это наверно сам Алеха был..
Fasd:
Послушай Алех
Послушай Алех
Водитель такой противный?
Это наверно сам Алеха был..
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 9863
Re: Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 15:32
Цитата:
Год назад был уже такой скандал
С водителем АБЗ+
Засняли его на камеру провоцируя на эмоции,якобы мужик был под "солями"
Речь невнятная и дёргается а как оказалось у человека синдром просто,позволяющий при этом заниматься перевозкой.Так и тут может быть
И знаете, я заметил что реакция у него была заторможена, точно под воздействием каких-нибудь препаратов был.
Год назад был уже такой скандал
С водителем АБЗ+
Засняли его на камеру провоцируя на эмоции,якобы мужик был под "солями"
Речь невнятная и дёргается а как оказалось у человека синдром просто,позволяющий при этом заниматься перевозкой.Так и тут может быть
Re: Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 16:40
Цитата:
Ну хоть один понял смысл статьй.Цитата:
Я вот так в 102 ехал и водитель с девушкой разговаривает и говорит.Вот что теперь за зарплата стала после установки этих валидаторов. В прошлом месяце 42 тыс получил а в этом месяце и за удорожание топлива 24 тыс.А она у него спросила как зарплата идет.На что он ей ответил 10% от выручки.Вот поэтому туда и никто не идет работать.
abaika95:
Так и тут может быть
Так и тут может быть
Ну хоть один понял смысл статьй.Цитата:
Сабыр:
Всё равно не уволят. Некому работать.
Всё равно не уволят. Некому работать.
Я вот так в 102 ехал и водитель с девушкой разговаривает и говорит.Вот что теперь за зарплата стала после установки этих валидаторов. В прошлом месяце 42 тыс получил а в этом месяце и за удорожание топлива 24 тыс.А она у него спросила как зарплата идет.На что он ей ответил 10% от выручки.Вот поэтому туда и никто не идет работать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10470
Re: Обращение к руководству фирмы ИП Брунер
Отправлено: 13.09.21 - 18:36
Цитата:
Цитата:
А вежливо вы ему задали вопрос? Мы услышали только вашу версию.
Теперь по поводу "вы же с людьми работаите". А вы спросите в своём местном магазине сколько в день продавцы в день слышат на ровном месте оскорбления. Или таксистов, учителей, автобусников. У всех этих людей уже годами вырабатывается имунитет на всех хамов, ну возможно и вы попали под раздачу. )
Fasd:
Цитата:
Мне не жалко этих 10 тенге переплата, но он с людьми же работает, пусть вежливо начнет отвечать
А вежливо вы ему задали вопрос? Мы услышали только вашу версию.
Теперь по поводу "вы же с людьми работаите". А вы спросите в своём местном магазине сколько в день продавцы в день слышат на ровном месте оскорбления. Или таксистов, учителей, автобусников. У всех этих людей уже годами вырабатывается имунитет на всех хамов, ну возможно и вы попали под раздачу. )
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