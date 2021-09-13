Отправлено: - 14:28

alex_60:

за клевету на вас подадут. доказательств какой бред,какие препараты, как заторможен у вас нет.

Цитата:Послушай Алех когда я у него спросил одно а он начал говорить(Водила)всякую ересть что вы за люди нытики здесь ну и далее.Правильно самый умный говорит что у меня сложилось впечатление что он подвоздействием каких-нибудь препаратов был.Нормально бы сказал да переключил валидатор да и все.Была бы жара я бы еще понял что он перегрелся в салоне автобуса.