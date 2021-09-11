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Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в Лисаковске
Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в Лисаковске
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42353
Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в Лисаковске
Отправлено: 11.09.21 - 16:47
Ссора между соседями произошла из-за ремонта в подъезде. 66-летний мужчина вышел выяснять отношения с охотничьим карабином "Сайга" в руках. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 418
Re: Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в...
Отправлено: 11.09.21 - 16:47
Так сколько всего людей погибло? Правильно сотрудники применили оружие! Меньше дебилов больше кислорода! Откуда всё таки у такого человека оружие?
Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в Лисаковске
Отправлено: 11.09.21 - 17:35
Цитата:
Какого, такого?...
ПолиграфЪ Боярышников:
Откуда всё таки у такого человека оружие?
Откуда всё таки у такого человека оружие?
Какого, такого?...
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 9859
Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в Лисаковске
Отправлено: 11.09.21 - 17:42
К вопросу о разрешении огнестрела как в США
Будь у тех женщин по стволу и они смогли бы отстреляться от полоумного
Сколько сейчас трупов в морге было бы?
1 или 15?
Будь у тех женщин по стволу и они смогли бы отстреляться от полоумного
Сколько сейчас трупов в морге было бы?
1 или 15?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 418
Re: Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в...
Отправлено: 11.09.21 - 18:28
Да уж....разговорчики в семье сына с матерью...мат перемат...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 418
Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в Лисаковске
Отправлено: 11.09.21 - 18:33
Правильно поступил Алькен Жабаков! ///
[Исправлено: Iney, 11.09.2021 - 18:37]
[Исправлено: Iney, 11.09.2021 - 18:37]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2282
Re: Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в...
Отправлено: 11.09.21 - 18:43
У каждого в жизни есть срыв..
Главное вовремя остановиться..
Ну а тетки видимо довели мужика..
Частенько такие соседки доводят, сперва исподтишка, потом в наглую, если молчишь..
Главное вовремя остановиться..
Ну а тетки видимо довели мужика..
Частенько такие соседки доводят, сперва исподтишка, потом в наглую, если молчишь..
Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в Лисаковске
Отправлено: 11.09.21 - 19:05
Цитата:
Поэтому и строят - морги, при ТРЦ?...
abaika95:
Сколько сейчас трупов в морге было бы? 1 или 15?
Сколько сейчас трупов в морге было бы? 1 или 15?
Поэтому и строят - морги, при ТРЦ?...
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 42
Re: Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в...
Отправлено: 11.09.21 - 20:46
Цитата:
Зеро . Подумал бы что ответка прилетит. Тем более два ствола против одного .
abaika95:
Сколько сейчас трупов в морге было бы? 1 или 15?
Сколько сейчас трупов в морге было бы? 1 или 15?
Зеро . Подумал бы что ответка прилетит. Тем более два ствола против одного .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 418
Re: Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в...
Отправлено: 11.09.21 - 21:14
Цитата:
Вышел против двух женщин с карабином.. ну и мужики в Лисаковске...Боже мой, ну и город у вас! То стреляют в женщин, то сын мать материт … а ещё борются за почётное звание «города высокой культуры быта», — это же кошмар, кошмар!
Ссора между соседями произошла из-за ремонта в подъезде. 66-летний мужчина вышел выяснять отношения с охотничьим карабином "Сайга" в руках.
Источник:
Источник:
Вышел против двух женщин с карабином.. ну и мужики в Лисаковске...Боже мой, ну и город у вас! То стреляют в женщин, то сын мать материт … а ещё борются за почётное звание «города высокой культуры быта», — это же кошмар, кошмар!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4830
Re: Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в...
Отправлено: 12.09.21 - 19:25
Я помню пустяшный спор переросший на серьезный скандал между двумя пассажирами. Один говорит - нет в лисаковке ЖД вокзала, надо выходить на станции тобол, другой говорит - есть там вокзал и поезда останавливаются. Пока искали проводника чтоб разрешить спор поезд прибыл в Рудный, мне пришлось выходить.
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