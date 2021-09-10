Отправлено: - 23:24

ACROS:

А, насчёт крепостного права: - есть такое, надо признать: - сельское хозяйство и деревенские взаимоотношения - это всё ещё патриархальные, полуфеодальные привычки соверена и вассалов.

Цитата:Ну может как то до президента может это донести нужно, а то не в курсе ведь.