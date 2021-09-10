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≡ Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом детей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42352
Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом детей
Отправлено: 10.09.21 - 19:01
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Очередной брифинг об эпидемиологической ситуации в Костанайской области прошел сегодня, 10 сентября. На нем говорили о росте числа заболевших среди школьников, о вакцинации против КВИ и гриппа и о кампании по прикреплению к медицинским организациям.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7744
Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом детей
Отправлено: 11.09.21 - 22:46
#15
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перенёс в предыдущий комментарий.

[Исправлено: elektron, 11.09.2021 - 18:12]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1988
Re: Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за...
Отправлено: 11.09.21 - 23:13
#16
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Цитата:
elektron:
огда далеко ещё до 30-ки.

Как сказать и под каким углом рассматривать эту вожделённую назарбаевскую 30-ку:
хотя ВСЕ критикуют наше сельское хозяйство за ЭКСТЕНСИВНЫЕ методы ведения дел, тем не менее, я и мои коллеги по цеху: - по валовому сбору зерна входим в 10-ку передовых стран мира; а по переработке зерна в муку - в 6-ку развитых стран мира.
Производство и переработка продуктов питания, в том числе и хлебо, мукомольное производство - это ЗОЛОТАЯ жила для бизнеса: люди ВСЕГДА и ВЕЗДЕ и 24 часа в сутки - хотят ЖРАТЬ.
Маржа, конечно не такая как при торговли наркотой или оружием, но тем не менее - это очень доходный бизнес.
А, насчёт крепостного права: - есть такое, надо признать: - сельское хозяйство и деревенские взаимоотношения - это всё ещё патриархальные, полуфеодальные привычки соверена и вассалов.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7744
Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом детей
Отправлено: 11.09.21 - 23:24
#17
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Цитата:
ACROS:
А, насчёт крепостного права: - есть такое, надо признать: - сельское хозяйство и деревенские взаимоотношения - это всё ещё патриархальные, полуфеодальные привычки соверена и вассалов.

Ну может как то до президента может это донести нужно, а то не в курсе ведь. :lol:
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