Отправлено: - 17:36

alex_60: научитесь говорить как оно есть, а не выпячивать свое я.

Цитата:Поздно учиться: привык говорить что: чёрное - это чёрное; а белое- это белое.Если бы я ЛИЧНО не отвёз бы их, они и не провакционировались бы: работягам оно и на х.р не нужно.А, так : и мне хорошо и им безопасно - никакая проверка мне не страшна и они не болеют.Если написанное мною, КОГО то задело, то пусть поднимет свой носик и пизд..т дальше.