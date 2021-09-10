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≡ Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом детей
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42352
Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом детей
Отправлено: 10.09.21 - 19:01
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Очередной брифинг об эпидемиологической ситуации в Костанайской области прошел сегодня, 10 сентября. На нем говорили о росте числа заболевших среди школьников, о вакцинации против КВИ и гриппа и о кампании по прикреплению к медицинским организациям.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
704
Re: Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за...
Отправлено: 10.09.21 - 19:01
#1
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Цитата:
Не пустить на предприятие мониторинговую группу - не совсем правильно. Источник:

Как понять эту речь?
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
704
Re: Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за...
Отправлено: 10.09.21 - 20:16
#2
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прокомментируйте #1
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
781
Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом детей
Отправлено: 10.09.21 - 20:23
#3
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Цитата:
electro:
Как понять эту речь?

Что именно прокомментировать? И кто должен это сделать?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1988
Re: Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за...
Отправлено: 10.09.21 - 20:47
#4
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Цитата:
electro:
прокомментируйте #1



Не пустить мониторинговую группу - значить не выявить невакционированных, а может и больных; не выявить больных - значит есть БОЛЬШОЙ риск заразить этими больными других ЗДОРОВЫХ людей; и дальше по цепочке. И как это НЕ ПУСТИТЬ - проверка же будет ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в органах Прокуратуры: значит имеет статус ЗАКОННОЙ проверки.

Почему НЕТ алгоритма проверки - есть, межведомственная группа под руководством вице-премьера уже утвердила этот самый алгоритм.
Лично я провакционировал ВСЕХ своих рабочих и первым и вторым компонентом .
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
704
Re: Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за...
Отправлено: 10.09.21 - 21:48
#5
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все понятно.
само предложение как составлено... :-x
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7737
Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом детей
Отправлено: 11.09.21 - 12:40
#6
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Усе идёт по плану. Вакцина для детей закуплена, бабло потрачено, надо впаривать. А как? Правильно, нагонять жути и закрывать классы. Родители, которых дистанционку за 1,5 года так достала, согласятся на укол. Хр...н с ним, что вакцина-это туфта, абсолютно не гарантирующая не болеть. Примеров масса. Да, обещают в лёгкой форме, но все же выявят и закроют...ребенка, семью, класс. Так что на обучение вакцинация не повлияет никак, зато кто-то в очередной раз положит в карман.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13152
Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом детей
Отправлено: 11.09.21 - 13:15
#7
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Цитата:
ACROS:
Лично я провакционировал ВСЕХ своих рабочих и первым и вторым компонентом .


я думал этим врачи занимаются,вакцинацией,
а оказывается все кто хочет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1988
Re: Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за...
Отправлено: 11.09.21 - 15:14
#8
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Цитата:
alex_60:
все кто хочет.


Зачем строить из себя, пардон, недоумка, вы же прекрасно поняли, что я сказал: посадил ВСЕХ своих работников в машину и отвёз в рай.больницу на вакцинацию, хотели они этого или не хотели - это никакой роли не играло. Тем более, почти все, были настроены провакционироваться. Это же не рафинированные, насмотревшие выступления сопливых интернетблогерных антиваксеров, жители провинциальных городишек.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1988
Re: Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за...
Отправлено: 11.09.21 - 15:21
#9
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Цитата:
yudjin:
вакцина-это туфта, абсолютно не гарантирующая не болеть


Никто и не ГАРАНТИРОВАЛ, что получившие вакцину против Ковида, абсалютно и стопроцентно не заразятся ею.
Заразяться и может быть даже и умрут от Ковида( организм организму - рознь).
И назовите мне хоть одно лекарство в медицине, которое СТОПРОЦЕНТНО гарантирует излечение от какой либо болезни?
Нет, такого: впрочем есть одно: в русской народной сказке в виде молодильного яблока или живой и мёртвой воды.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13152
Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом детей
Отправлено: 11.09.21 - 15:32
#10
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Цитата:
ACROS:
Зачем строить из себя, пардон,


научитесь говорить как оно есть,
а не выпячивать свое я.
и не будет у вас в жизни проблем.
"я лично вакцинировал." мрак..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2273
Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом детей
Отправлено: 11.09.21 - 15:35
#11
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Цитата:
alex_60:
думал этим врачи занимаются,вакцинацией, а оказывается все кто хочет

Ты думал что у нас ойропейская лагерная демократия?
Действительно, не очень умно..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1988
Re: Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за...
Отправлено: 11.09.21 - 17:36
#12
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Цитата:
alex_60: научитесь говорить как оно есть, а не выпячивать свое я.


Поздно учиться: привык говорить что: чёрное - это чёрное; а белое- это белое.

Если бы я ЛИЧНО не отвёз бы их, они и не провакционировались бы: работягам оно и на х.р не нужно.
А, так : и мне хорошо и им безопасно - никакая проверка мне не страшна и они не болеют.

Если написанное мною, КОГО то задело, то пусть поднимет свой носик и пизд..т дальше.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7744
Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом детей
Отправлено: 11.09.21 - 22:27
#13
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Цитата:
ACROS:

Крепостное право? Ну тут тогда далеко ещё до 30-ки. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7744
Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом детей
Отправлено: 11.09.21 - 22:43
#14
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Цитата:
yudjin:
Усе идёт по плану.

В мире много болезней и от многих от них можно защитится благодаря прививкам.

Маленькая девочка, которая перенесла более 50-ти операций из за заражения менингококками. А ведь был выбор привиться. Не у ребёнка, а у родителей конечно. Но выбор был. И случаи подобные не единичны. Благодаря прививкам много болезней получилось взять под контроль, а некоторые практически истребить, если бы не антипрививочники вечные. В итоге девочка потеряла ступни кому интересно, может перевести тут подробнее

[Исправлено: elektron, 11.09.2021 - 18:46]
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