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alex_60:

если тебя в трехлитровые банки разлить..

Цитата:Ты пиво купи и заряди его так сказать, своей добротой, если она у тебя осталась..И дай мне, бесплатно..У нас же бесплатная медицина вроде?Только не наплюй туда, и не на..., сам знаешь..