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≡ Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в Лисаковске
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42352
Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в Лисаковске
Отправлено: 11.09.21 - 16:47
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Ссора между соседями произошла из-за ремонта в подъезде. 66-летний мужчина вышел выяснять отношения с охотничьим карабином "Сайга" в руках. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
418
Re: Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в...
Отправлено: 11.09.21 - 16:47
#1
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Так сколько всего людей погибло? Правильно сотрудники применили оружие! Меньше дебилов больше кислорода! Откуда всё таки у такого человека оружие?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22687
Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в Лисаковске
Отправлено: 11.09.21 - 17:35
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Откуда всё таки у такого человека оружие?

Какого, такого?... :lol: :-o
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9859
Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в Лисаковске
Отправлено: 11.09.21 - 17:42
#3
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К вопросу о разрешении огнестрела как в США
Будь у тех женщин по стволу и они смогли бы отстреляться от полоумного
Сколько сейчас трупов в морге было бы?
1 или 15?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
418
Re: Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в...
Отправлено: 11.09.21 - 18:28
#4
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Да уж....разговорчики в семье сына с матерью...мат перемат...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
418
Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в Лисаковске
Отправлено: 11.09.21 - 18:33
#5
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Правильно поступил Алькен Жабаков! ///

[Исправлено: Iney, 11.09.2021 - 18:37]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2273
Re: Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в...
Отправлено: 11.09.21 - 18:43
#6
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У каждого в жизни есть срыв..
Главное вовремя остановиться..
Ну а тетки видимо довели мужика..
Частенько такие соседки доводят, сперва исподтишка, потом в наглую, если молчишь..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22687
Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в Лисаковске
Отправлено: 11.09.21 - 19:05
#7
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Цитата:
abaika95:
Сколько сейчас трупов в морге было бы? 1 или 15?

Поэтому и строят - морги, при ТРЦ?... 8-) :-o
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
42
Re: Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в...
Отправлено: 11.09.21 - 20:46
#8
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Цитата:
abaika95:
Сколько сейчас трупов в морге было бы? 1 или 15?

Зеро . Подумал бы что ответка прилетит. Тем более два ствола против одного .
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
418
Re: Мужчина открыл стрельбу по соседям из-за конфликта в...
Отправлено: 11.09.21 - 21:14
#9
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Цитата:
Ссора между соседями произошла из-за ремонта в подъезде. 66-летний мужчина вышел выяснять отношения с охотничьим карабином "Сайга" в руках.

Источник:


Вышел против двух женщин с карабином.. ну и мужики в Лисаковске...Боже мой, ну и город у вас! То стреляют в женщин, то сын мать материт … а ещё борются за почётное звание «города высокой культуры быта», — это же кошмар, кошмар!
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