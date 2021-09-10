Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом детей
Отправлено: 10.09.21 - 19:01
Очередной брифинг об эпидемиологической ситуации в Костанайской области прошел сегодня, 10 сентября. На нем говорили о росте числа заболевших среди школьников, о вакцинации против КВИ и гриппа и о кампании по прикреплению к медицинским организациям. Читать новость
Не пустить мониторинговую группу - значить не выявить невакционированных, а может и больных; не выявить больных - значит есть БОЛЬШОЙ риск заразить этими больными других ЗДОРОВЫХ людей; и дальше по цепочке. И как это НЕ ПУСТИТЬ - проверка же будет ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в органах Прокуратуры: значит имеет статус ЗАКОННОЙ проверки.
Почему НЕТ алгоритма проверки - есть, межведомственная группа под руководством вице-премьера уже утвердила этот самый алгоритм. Лично я провакционировал ВСЕХ своих рабочих и первым и вторым компонентом .
Усе идёт по плану. Вакцина для детей закуплена, бабло потрачено, надо впаривать. А как? Правильно, нагонять жути и закрывать классы. Родители, которых дистанционку за 1,5 года так достала, согласятся на укол. Хр...н с ним, что вакцина-это туфта, абсолютно не гарантирующая не болеть. Примеров масса. Да, обещают в лёгкой форме, но все же выявят и закроют...ребенка, семью, класс. Так что на обучение вакцинация не повлияет никак, зато кто-то в очередной раз положит в карман.
Зачем строить из себя, пардон, недоумка, вы же прекрасно поняли, что я сказал: посадил ВСЕХ своих работников в машину и отвёз в рай.больницу на вакцинацию, хотели они этого или не хотели - это никакой роли не играло. Тем более, почти все, были настроены провакционироваться. Это же не рафинированные, насмотревшие выступления сопливых интернетблогерных антиваксеров, жители провинциальных городишек.
yudjin: вакцина-это туфта, абсолютно не гарантирующая не болеть
Никто и не ГАРАНТИРОВАЛ, что получившие вакцину против Ковида, абсалютно и стопроцентно не заразятся ею. Заразяться и может быть даже и умрут от Ковида( организм организму - рознь). И назовите мне хоть одно лекарство в медицине, которое СТОПРОЦЕНТНО гарантирует излечение от какой либо болезни? Нет, такого: впрочем есть одно: в русской народной сказке в виде молодильного яблока или живой и мёртвой воды.
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