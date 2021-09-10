Отправлено: - 20:47

electro:

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Цитата:Не пустить мониторинговую группу - значить не выявить невакционированных, а может и больных; не выявить больных - значит есть БОЛЬШОЙ риск заразить этими больными других ЗДОРОВЫХ людей; и дальше по цепочке. И как это НЕ ПУСТИТЬ - проверка же будет ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в органах Прокуратуры: значит имеет статус ЗАКОННОЙ проверки.Почему НЕТ алгоритма проверки - есть, межведомственная группа под руководством вице-премьера уже утвердила этот самый алгоритм.Лично я провакционировал ВСЕХ своих рабочих и первым и вторым компонентом .