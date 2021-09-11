Отправлено: - 14:04

В США объявлены лауреаты Шнобелевской премии. Эту награду ежегодно присуждают за самые необычные и безумные исследования и открытия. Премия была учреждена в 1991 году Марком Абрахамсом и юмористическим журналом "Анналы невероятных исследований" как пародия на Нобелевскую премию. Рассказываем о тех, чьи имена попали в список шуточной премии.