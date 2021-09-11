Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+14°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 33% влажность
  • С-СЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Шнобелевскую премию вручили за исследование об ожирении чиновников
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42352
Шнобелевскую премию вручили за исследование об ожирении чиновников
Отправлено: 11.09.21 - 14:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В США объявлены лауреаты Шнобелевской премии. Эту награду ежегодно присуждают за самые необычные и безумные исследования и открытия. Премия была учреждена в 1991 году Марком Абрахамсом и юмористическим журналом "Анналы невероятных исследований" как пародия на Нобелевскую премию. Рассказываем о тех, чьи имена попали в список шуточной премии.
Читать новость

a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13151
Re: Шнобелевскую премию вручили за исследование об ожирении...
Отправлено: 11.09.21 - 14:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Павел Блаватский был удостоен экономической премии за исследование об ожирении политиков страны. Он предположил, что это может быть хорошим индикатором коррупции.///

патрульдык полициясы надо тоже исследовать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: drakon, serg kost

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS