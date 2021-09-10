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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 399 из 399«1...397398399
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13145
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 22:42
#5971
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Цитата:
111:
Ты че, копаешь что то?


лечу больных на голову.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2255
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 22:42
#5972
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Цитата:
alex_60:
план выполнен.

Или закапываешь?
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13145
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 22:46
#5973
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Цитата:
111:
пока на Мюнхенское присел..


в полторашках. понимаю.
Дракон ему тоже хвостов вышли.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22681
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 22:47
#5974
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Цитата:
111:
Абайка вроде трезвенник..

А может, ещё и девственник... :lol: ;-) :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2255
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 22:50
#5975
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Цитата:
alex_60:
лечу больных на голову.

То есть хочешь выглядеть со стороны как они?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2255
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 22:56
#5976
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Цитата:
drakon:
может, ещё и девственник

Такой молодой что ли .
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13145
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 22:57
#5977
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Цитата:
111:
есть хочешь выглядеть со стороны как они?


не, тебя лечить бесполезно.
ты на 99.99 процента состоишь из пива.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22681
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 23:01
#5978
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Цитата:
111:
Такой молодой что ли .

Диссер уже - напИсал... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2255
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 23:03
#5979
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Цитата:
alex_60:
тебя лечить бесполезно. ты на 99.99 процента состоишь из пива.

А ты лечи пиво..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2255
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 23:04
#5980
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Как Кашпировский..
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13145
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 23:12
#5981
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Цитата:
111:
ты лечи пиво..

Цитата:
111:
Как Кашпировский..


ну если тебя в трехлитровые банки разлить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2255
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.21 - 00:08
#5982
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Цитата:
alex_60:
если тебя в трехлитровые банки разлить..

Ты пиво купи и заряди его так сказать, своей добротой, если она у тебя осталась..
И дай мне, бесплатно..
У нас же бесплатная медицина вроде?
Только не наплюй туда, и не на..., сам знаешь..
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