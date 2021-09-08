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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 398 из 399«1...396397398399»
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2245
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.09.21 - 15:25
#5956
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Вот это..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22679
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.09.21 - 15:41
#5957
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Цитата:
111:
Вот это..

Помню, отец присылал нам всякие - семена.
Особенно, травы - всякие.
Осенью, в лес, с бутылочкой и травками... :lol:
Они были только у нас... :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22679
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.09.21 - 22:07
#5958
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Мордва, ты что тут, появился?... :lol: ;-)
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13142
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.09.21 - 10:59
#5959
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Цитата:
drakon:
Осенью, в лес, с бутылочкой и травками.


про какую бутылочку ты говоришь?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22679
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.09.21 - 11:05
#5960
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Цитата:
alex_60:
про какую бутылочку ты говоришь?

Уже и не - помню,как водка - называлась... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22679
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 13:28
#5961
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Пора уже, абайка 95, с Мариком!... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2521
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 13:39
#5962
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Цитата:
drakon:
Пора уже, абайка 95, с Мариком!...


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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13142
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 14:13
#5963
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сегодня утром в 8:45 мск
строительство газопровода "Северный поток — 2"
полностью завершено",
так что Дракон,без газа не останешься.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22679
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 14:17
#5964
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Цитата:
alex_60:
так что Дракон,без газа не останешься.

Ну слава, абайке95, разрешил... ;-)
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13142
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 20:04
#5965
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Цитата:
drakon:
Уже и не - помню,как водка - называлась


ты уже и запах ее забыл...
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13142
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 20:12
#5966
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хороший сегодня день.
план выполнен.
что и требовалось доказать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2245
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 22:34
#5967
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Цитата:
drakon:
Пора уже, абайка 95, с Мариком!.

Абайка вроде трезвенник..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22679
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 22:36
#5968
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Цитата:
111:
Абайка вроде трезвенник..

Он пиво Грузинское - пьёт.
А ты пил грузинское?... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2245
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 22:40
#5969
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Цитата:
alex_60:
план выполнен.

Ты че, копаешь что то?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2245
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.21 - 22:41
#5970
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Цитата:
drakon:
ты пил грузинское

Нет, надо попробовать..
Может вставит как то по другому..
Я пока на Мюнхенское присел..
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Страница 398 из 399«1...396397398399»
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