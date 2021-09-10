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≡ Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом детей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42347
Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом детей
Отправлено: 10.09.21 - 19:01
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Очередной брифинг об эпидемиологической ситуации в Костанайской области прошел сегодня, 10 сентября. На нем говорили о росте числа заболевших среди школьников, о вакцинации против КВИ и гриппа и о кампании по прикреплению к медицинским организациям.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
703
Re: Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за...
Отправлено: 10.09.21 - 19:01
#1
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Цитата:
Не пустить на предприятие мониторинговую группу - не совсем правильно. Источник:

Как понять эту речь?
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
703
Re: Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за...
Отправлено: 10.09.21 - 20:16
#2
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прокомментируйте #1
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
781
Более 40 классов в школах Костаная закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом детей
Отправлено: 10.09.21 - 20:23
#3
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Цитата:
electro:
Как понять эту речь?

Что именно прокомментировать? И кто должен это сделать?
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