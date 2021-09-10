Re: Уволить руководителя отдела ЖКХ Костаная Наурзбая Мусина...

Отправлено: - 19:10

Цитата://высказался заместитель акима области//



Значит, Мусин выполнял распоряжения руководства области, раз зам.акима в "теме": прокуратура и совет по этике поступают шаблонно, по инструкции и по протоколу, иначе они и не могут, у них своя роль в этом спектакле: якобы блюстителей законности.



Когда мы после военной кафедры сельхоз.института, проходили учебные военные сборы в кадрированном мотострелковом полку, в одной из среднеазиатской бывшей советской республике, нам боевые полевые командиры прошедшие Афган, на практических занятиях, говорили: что командир мотострелкового взвода в условиях современного плотности ведения огня - это, максимум на 3-5 боя, потом тебя автоматически списывали и на твоё место готовился другой комвзвода.



Точно так же, наверное и с должностью руководителя городского отдела ЖКХ: максимум 1-2 года: - потом - суд и тюрьма или в лучшем случае - совет по этике и почётное увольнение, ну и естественно: - назначения другого "растрельного каммикадзе" на эту такую "сладкую" должность, и понеслось по новому.