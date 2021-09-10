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≡ Уволить руководителя отдела ЖКХ Костаная Наурзбая Мусина рекомендовал совет по этике
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42347
Уволить руководителя отдела ЖКХ Костаная Наурзбая Мусина рекомендовал совет по этике
Отправлено: 10.09.21 - 17:53
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Заседание прошло сегодня, 10 сентября. В деятельности Мусина прокуратура города усмотрела системные нарушения, которые привели к оказанию им предпочтения некоторым фирмам, а также способствовали их незаконной деятельности.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4826
Re: Уволить руководителя отдела ЖКХ Костаная Наурзбая Мусина...
Отправлено: 10.09.21 - 17:53
#1
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этике. От сразу отметил, что
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1977
Re: Уволить руководителя отдела ЖКХ Костаная Наурзбая Мусина...
Отправлено: 10.09.21 - 19:10
#2
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Цитата://высказался заместитель акима области//

Значит, Мусин выполнял распоряжения руководства области, раз зам.акима в "теме": прокуратура и совет по этике поступают шаблонно, по инструкции и по протоколу, иначе они и не могут, у них своя роль в этом спектакле: якобы блюстителей законности.

Когда мы после военной кафедры сельхоз.института, проходили учебные военные сборы в кадрированном мотострелковом полку, в одной из среднеазиатской бывшей советской республике, нам боевые полевые командиры прошедшие Афган, на практических занятиях, говорили: что командир мотострелкового взвода в условиях современного плотности ведения огня - это, максимум на 3-5 боя, потом тебя автоматически списывали и на твоё место готовился другой комвзвода.

Точно так же, наверное и с должностью руководителя городского отдела ЖКХ: максимум 1-2 года: - потом - суд и тюрьма или в лучшем случае - совет по этике и почётное увольнение, ну и естественно: - назначения другого "растрельного каммикадзе" на эту такую "сладкую" должность, и понеслось по новому.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14359
Re: Уволить руководителя отдела ЖКХ Костаная Наурзбая Мусина...
Отправлено: 10.09.21 - 19:29
#3
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Цитата:
Экспертиза - это 45 дней

Если государственная - 45 РАБОЧИХ дней, то есть 3 месяца.
А вообще и у ЖКХ косяки при проектировании бывают - исходные документы вовремя не предоставили, например. Или не в полном объёме. Грамотный ГИП пишет официальные запросы на них и в суде легко доказывает что вина за срыв сроков не проектировщиков.

А вообще - очень легко отделался. Самая незавидная должность.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13135
Re: Уволить руководителя отдела ЖКХ Костаная Наурзбая Мусина...
Отправлено: 10.09.21 - 19:51
#4
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а такой тихоня.. не слышно, не видно было, ни то что Тарасова.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13135
Уволить руководителя отдела ЖКХ Костаная Наурзбая Мусина рекомендовал совет по этике
Отправлено: 10.09.21 - 19:56
#5
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похоже шел на должность с целью
заработать денег побольше.
как будто не знал чем это кончится.
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