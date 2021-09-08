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≡ Новости казахскоязычной прессы
 
 
Страница 104 из 104«1...102103104
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Куратор темы: Валентин
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7736
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 21:18
#1546
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Цитата:
abaika95:
и на куатовцев

А эти уже запрещены, или ещё нет?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12192
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 21:18
#1547
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Цитата:
abaika95:
Ему выгодно тут работать пока проверять не начали)) Как язык будут требовать он соберётся и уедет к себе в мекси...тьфу на историческую родину Так выходит?)

Ага :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12192
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 21:20
#1548
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Цитата:
abaika95:
Ну раз принцип чтож обижаться начали и ныть на камеру что с них знание языка требуют? У куата тоже принцип)) И он посильнее будет

Шойгу посильнее будет ;-)
Хочу сегодня выбесить Абайку ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7736
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 21:21
#1549
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Цитата:
abaika95:
Если человек тут сидит и работает только потомучто гос органы сквозь пальцы смотрят на исполнения закона то это не гражданин а гасторбайтер?

Ну и как вы тогда гастарбайтеров языку учить собрались то? :lol: Они же не обязаны. А разобраться - русский наравне с казахским, или это другое? :lol:
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14359
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 22:57
#1550
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Цитата:
abaika95:
Если человек тут сидит и работает только потомучто гос органы сквозь пальцы смотрят на исполнения закона то это не гражданин а гасторбайтер?

Гражданство не определяется знанием языка. Иначе были бы граждане а1, в3 и с2.
Цитата:
abaika95:
Ему выгодно тут работать пока проверять не начали)) Как язык будут требовать он соберётся и уедет

Язык - это зона комфорта. Когда русскоязычных выкинут из неё - они будут думать как туда побыстрее снова попасть. И тут каждый будет сам решать для себя. На сегодняшний день для большинства наёмных работников, проще найти зону комфорта в России. Тем более, что пока автохтоны оперируют понятием "хозяин страны" - своими огни никогда не станут в Казахстане и потому учить язык нет смысла. Экономический потенциал в Казахстане тоже пока слабее чем в России. Поэтому, при прочих равных, язык будет являться определяющим фактором.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14359
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 23:02
#1551
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Цитата:
abaika95:
только потомучто гос органы сквозь пальцы смотрят на исполнения закона

Напрямую закон не нарушается, если есть информация на ценниках. Прямо про обслуживание нигде не написано. Да и закон о защите прав потребителей - это не уголовное нарушение. А предприниматели попросту накинут стоимость товара "на штраф" - и всё - отобьет вероятный убыток. Точно так же поступали владельцы кафе и ресторанов когда приняли закон об авторских правах при воспроизведении музыки в общественных местах.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12192
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 23:20
#1552
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Цитата:
Victor Yang:
пока автохтоны оперируют понятием "хозяин страны" - своими огни никогда не станут в Казахстане и потому учить язык нет смысла.

Полностью согласен.
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Coopidon
§ Coopidon
(Только чтение)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1540
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 23:33
#1553
Комментарий удален модератором.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
65
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 23:40
#1554
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Немного не в тему:https://inosmi.ru/social/20210907/250454124.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14359
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 10.09.21 - 19:49
#1555
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Немного не в тему:https://inosmi.ru/social/20210907/250454124.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr

Это та же самая статья.
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