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Новости казахскоязычной прессы
Новости казахскоязычной прессы
Куратор темы: Валентин
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7736
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 21:18
Цитата:
А эти уже запрещены, или ещё нет?
abaika95:
и на куатовцев
и на куатовцев
А эти уже запрещены, или ещё нет?
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 21:18
Цитата:
Ага
abaika95:
Ему выгодно тут работать пока проверять не начали)) Как язык будут требовать он соберётся и уедет к себе в мекси...тьфу на историческую родину Так выходит?)
Ему выгодно тут работать пока проверять не начали)) Как язык будут требовать он соберётся и уедет к себе в мекси...тьфу на историческую родину Так выходит?)
Ага
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 21:20
Цитата:
Шойгу посильнее будет
Хочу сегодня выбесить Абайку
abaika95:
Ну раз принцип чтож обижаться начали и ныть на камеру что с них знание языка требуют? У куата тоже принцип)) И он посильнее будет
Ну раз принцип чтож обижаться начали и ныть на камеру что с них знание языка требуют? У куата тоже принцип)) И он посильнее будет
Шойгу посильнее будет
Хочу сегодня выбесить Абайку
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7736
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 21:21
Цитата:
Ну и как вы тогда гастарбайтеров языку учить собрались то? Они же не обязаны. А разобраться - русский наравне с казахским, или это другое?
abaika95:
Если человек тут сидит и работает только потомучто гос органы сквозь пальцы смотрят на исполнения закона то это не гражданин а гасторбайтер?
Если человек тут сидит и работает только потомучто гос органы сквозь пальцы смотрят на исполнения закона то это не гражданин а гасторбайтер?
Ну и как вы тогда гастарбайтеров языку учить собрались то? Они же не обязаны. А разобраться - русский наравне с казахским, или это другое?
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 22:57
Цитата:
Гражданство не определяется знанием языка. Иначе были бы граждане а1, в3 и с2.
Цитата:
Язык - это зона комфорта. Когда русскоязычных выкинут из неё - они будут думать как туда побыстрее снова попасть. И тут каждый будет сам решать для себя. На сегодняшний день для большинства наёмных работников, проще найти зону комфорта в России. Тем более, что пока автохтоны оперируют понятием "хозяин страны" - своими огни никогда не станут в Казахстане и потому учить язык нет смысла. Экономический потенциал в Казахстане тоже пока слабее чем в России. Поэтому, при прочих равных, язык будет являться определяющим фактором.
abaika95:
Если человек тут сидит и работает только потомучто гос органы сквозь пальцы смотрят на исполнения закона то это не гражданин а гасторбайтер?
Если человек тут сидит и работает только потомучто гос органы сквозь пальцы смотрят на исполнения закона то это не гражданин а гасторбайтер?
Гражданство не определяется знанием языка. Иначе были бы граждане а1, в3 и с2.
Цитата:
abaika95:
Ему выгодно тут работать пока проверять не начали)) Как язык будут требовать он соберётся и уедет
Ему выгодно тут работать пока проверять не начали)) Как язык будут требовать он соберётся и уедет
Язык - это зона комфорта. Когда русскоязычных выкинут из неё - они будут думать как туда побыстрее снова попасть. И тут каждый будет сам решать для себя. На сегодняшний день для большинства наёмных работников, проще найти зону комфорта в России. Тем более, что пока автохтоны оперируют понятием "хозяин страны" - своими огни никогда не станут в Казахстане и потому учить язык нет смысла. Экономический потенциал в Казахстане тоже пока слабее чем в России. Поэтому, при прочих равных, язык будет являться определяющим фактором.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 23:02
Цитата:
Напрямую закон не нарушается, если есть информация на ценниках. Прямо про обслуживание нигде не написано. Да и закон о защите прав потребителей - это не уголовное нарушение. А предприниматели попросту накинут стоимость товара "на штраф" - и всё - отобьет вероятный убыток. Точно так же поступали владельцы кафе и ресторанов когда приняли закон об авторских правах при воспроизведении музыки в общественных местах.
abaika95:
только потомучто гос органы сквозь пальцы смотрят на исполнения закона
только потомучто гос органы сквозь пальцы смотрят на исполнения закона
Напрямую закон не нарушается, если есть информация на ценниках. Прямо про обслуживание нигде не написано. Да и закон о защите прав потребителей - это не уголовное нарушение. А предприниматели попросту накинут стоимость товара "на штраф" - и всё - отобьет вероятный убыток. Точно так же поступали владельцы кафе и ресторанов когда приняли закон об авторских правах при воспроизведении музыки в общественных местах.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 23:20
Цитата:
Полностью согласен.
Victor Yang:
пока автохтоны оперируют понятием "хозяин страны" - своими огни никогда не станут в Казахстане и потому учить язык нет смысла.
пока автохтоны оперируют понятием "хозяин страны" - своими огни никогда не станут в Казахстане и потому учить язык нет смысла.
Полностью согласен.
(Только чтение)
- Откуда:
- НиКапенгагин
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1540
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 23:33
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 65
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 08.09.21 - 23:40
Немного не в тему:https://inosmi.ru/social/20210907/250454124.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 10.09.21 - 19:49
Цитата:
Это та же самая статья.
Уже не ваш земляк:
Немного не в тему:https://inosmi.ru/social/20210907/250454124.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
Немного не в тему:https://inosmi.ru/social/20210907/250454124.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
Это та же самая статья.
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