Отправлено: - 22:57

abaika95:

Если человек тут сидит и работает только потомучто гос органы сквозь пальцы смотрят на исполнения закона то это не гражданин а гасторбайтер?

abaika95:

Ему выгодно тут работать пока проверять не начали)) Как язык будут требовать он соберётся и уедет

Цитата:Гражданство не определяется знанием языка. Иначе были бы граждане а1, в3 и с2.Цитата:Язык - это зона комфорта. Когда русскоязычных выкинут из неё - они будут думать как туда побыстрее снова попасть. И тут каждый будет сам решать для себя. На сегодняшний день для большинства наёмных работников, проще найти зону комфорта в России. Тем более, что пока автохтоны оперируют понятием "хозяин страны" - своими огни никогда не станут в Казахстане и потому учить язык нет смысла. Экономический потенциал в Казахстане тоже пока слабее чем в России. Поэтому, при прочих равных, язык будет являться определяющим фактором.