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Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42347
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 15:21
Я помню, как нам рассказывали о президенте, кто и как его избирал, о его полномочиях и роли парламента. Гораздо поверхностно мы знакомились со статьями, которые гарантировали право на мирные собрания. Еще хуже изучали гарантированные конституцией свободу слова и равенство перед законом.
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Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 18:52
Цитата:
Думаю немного не так
Вот потому, что полиция бездействует, эта тонкая грань взрыва идет сперва на кухнях, потом в подворотнях..
Потом и потом..
И первое конечно же, первое, это такой вот щекотливый вопрос, где каждый может себя считать профессионалом, конечно же это нац или языковой вопрос .
Именно потому, что полиция там как бы ни при делах..
Кстати, а как с такими же случаями в других странах, полиция она тоже не вмешивается или все таки дубинками применяет силу?
Просто интересно..
Георгий ГОВОРОВ:
Жаль, что у вас реакцию вызвал только абзац про рейды.
Жаль, что у вас реакцию вызвал только абзац про рейды.
Думаю немного не так
Вот потому, что полиция бездействует, эта тонкая грань взрыва идет сперва на кухнях, потом в подворотнях..
Потом и потом..
И первое конечно же, первое, это такой вот щекотливый вопрос, где каждый может себя считать профессионалом, конечно же это нац или языковой вопрос .
Именно потому, что полиция там как бы ни при делах..
Кстати, а как с такими же случаями в других странах, полиция она тоже не вмешивается или все таки дубинками применяет силу?
Просто интересно..
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 18:53
Цитата:
Вообще не удивительно и ожидаемо, с вашей то позицией
Георгий ГОВОРОВ:
Жаль, что у вас реакцию вызвал только абзац про рейды.
Жаль, что у вас реакцию вызвал только абзац про рейды.
Вообще не удивительно и ожидаемо, с вашей то позицией
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 18:59
Цитата:
Тут вопрос спорный - потому что закон не требует обслуживать, как любят врать националисты . Нет там слова обслуживать совсем. Есть требование предоставить информацию, способы предоставления информации описаны в законе. Сами не можем разобраться - идем в управление по языкам за разъяснения ми. Можно даже с полицией. А те уже ответили - письменно Диасу - Диас ты не прав. Официально, письмом. Цитата:
Соответственно и полиция тут ниче не может сделать, а не просто бездействует.
[Исправлено: maxsaf, 10.09.2021 - 19:01]
111:
Просто интересно..
Просто интересно..
Тут вопрос спорный - потому что закон не требует обслуживать, как любят врать националисты . Нет там слова обслуживать совсем. Есть требование предоставить информацию, способы предоставления информации описаны в законе. Сами не можем разобраться - идем в управление по языкам за разъяснения ми. Можно даже с полицией. А те уже ответили - письменно Диасу - Диас ты не прав. Официально, письмом. Цитата:
111: полиция она тоже не вмешивается или все таки дубинками применяет силу?
Соответственно и полиция тут ниче не может сделать, а не просто бездействует.
[Исправлено: maxsaf, 10.09.2021 - 19:01]
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:04
Кстати прозвучала ремарка, что за косяки в Юбилейном народ аышел и там вот начало что то решаться..
Но..
Попробуй выйти в защиту того или иного в языковой проблеме, будет очень и очень плохо для тех, кто вышел..
Просто невозможно с этим выйти..
Один вышел, на 7 лет посадили..
Это отнюдь не две одинаковые ситуации..
И имено поэтому вышла Россия на каком то пока уровне ниже среднего..
Но этого хватило, чтоб наша полиция как бы сказать мягко, испужалась..
Сами понимаете, с такой темой выходить народу, это полная хана..
С государством бодаться, тем более у нас .
Так что это совершенно разные ситуации..
Но..
Попробуй выйти в защиту того или иного в языковой проблеме, будет очень и очень плохо для тех, кто вышел..
Просто невозможно с этим выйти..
Один вышел, на 7 лет посадили..
Это отнюдь не две одинаковые ситуации..
И имено поэтому вышла Россия на каком то пока уровне ниже среднего..
Но этого хватило, чтоб наша полиция как бы сказать мягко, испужалась..
Сами понимаете, с такой темой выходить народу, это полная хана..
С государством бодаться, тем более у нас .
Так что это совершенно разные ситуации..
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:06
Цитата:
Судя по тому, что происходило в Омерике, то да, бездействует..
maxsaf:
Соответственно и полиция тут ниче не может сделать, а не просто бездействует.
Соответственно и полиция тут ниче не может сделать, а не просто бездействует.
Судя по тому, что происходило в Омерике, то да, бездействует..
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:15
Цитата:
Простой вопрос вам. Сколько у вас штраф сейчас за непропуск пешехода и за необслуживание на гос языке в магазине?
111:
то да, бездействует..
то да, бездействует..
Простой вопрос вам. Сколько у вас штраф сейчас за непропуск пешехода и за необслуживание на гос языке в магазине?
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:19
Цитата:
Я вообще не в теме..
За непропуск что то раньше говорили было 17500, но опять же половина скачуха, если в течении десяти дней оплатишь
maxsaf:
Сколько у вас штраф сейчас за непропуск пешехода и за необслуживание на гос
Сколько у вас штраф сейчас за непропуск пешехода и за необслуживание на гос
Я вообще не в теме..
За непропуск что то раньше говорили было 17500, но опять же половина скачуха, если в течении десяти дней оплатишь
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:21
Цитата:
Ну а вы напрягитесь, поищите, поспрашивайте, и поймете что не только вы не в теме, но и сама полиция. Отсюда и ответ на ваш вопрос про ее бездействие.
111:
Я вообще не в теме.. За непропуск что то раньше говорили было 17500, но опять же половина скачуха, если в течении десяти дней оплатишь
Я вообще не в теме.. За непропуск что то раньше говорили было 17500, но опять же половина скачуха, если в течении десяти дней оплатишь
Ну а вы напрягитесь, поищите, поспрашивайте, и поймете что не только вы не в теме, но и сама полиция. Отсюда и ответ на ваш вопрос про ее бездействие.
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13135
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:25
главное, что реакция власти
, хоть и запоздалая, расставила все точки над и.
ну и видать совет от друзей получила.
дружеский.
что такое хорошо и что такое плохо.
, хоть и запоздалая, расставила все точки над и.
ну и видать совет от друзей получила.
дружеский.
что такое хорошо и что такое плохо.
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13135
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:27
Цитата:
расскажи в каких вопросах ты в теме.
чтобы тебя не тревожили понапрасну.
111:
Я вообще не в теме..
Я вообще не в теме..
расскажи в каких вопросах ты в теме.
чтобы тебя не тревожили понапрасну.
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:36
Цитата:
Там же исходя из мрп
maxsaf:
Там же исходя из мрп
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:39
Цитата:
Ну сколько конкретно?
111:
Там же исходя из мрп
Там же исходя из мрп
Ну сколько конкретно?
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