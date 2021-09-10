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≡ Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42347
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 15:21
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Я помню, как нам рассказывали о президенте, кто и как его избирал, о его полномочиях и роли парламента. Гораздо поверхностно мы знакомились со статьями, которые гарантировали право на мирные собрания. Еще хуже изучали гарантированные конституцией свободу слова и равенство перед законом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2232
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 18:52
#15
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Жаль, что у вас реакцию вызвал только абзац про рейды.

Думаю немного не так
Вот потому, что полиция бездействует, эта тонкая грань взрыва идет сперва на кухнях, потом в подворотнях..
Потом и потом..
И первое конечно же, первое, это такой вот щекотливый вопрос, где каждый может себя считать профессионалом, конечно же это нац или языковой вопрос .
Именно потому, что полиция там как бы ни при делах..
Кстати, а как с такими же случаями в других странах, полиция она тоже не вмешивается или все таки дубинками применяет силу?
Просто интересно..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12192
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 18:53
#16
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Жаль, что у вас реакцию вызвал только абзац про рейды.

Вообще не удивительно и ожидаемо, с вашей то позицией :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12192
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 18:59
#17
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Цитата:
111:
Просто интересно..

Тут вопрос спорный - потому что закон не требует обслуживать, как любят врать националисты . Нет там слова обслуживать совсем. Есть требование предоставить информацию, способы предоставления информации описаны в законе. Сами не можем разобраться - идем в управление по языкам за разъяснения ми. Можно даже с полицией. А те уже ответили - письменно Диасу - Диас ты не прав. Официально, письмом. Цитата:
111: полиция она тоже не вмешивается или все таки дубинками применяет силу?

Соответственно и полиция тут ниче не может сделать, а не просто бездействует.

[Исправлено: maxsaf, 10.09.2021 - 19:01]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2232
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:04
#18
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Кстати прозвучала ремарка, что за косяки в Юбилейном народ аышел и там вот начало что то решаться..
Но..
Попробуй выйти в защиту того или иного в языковой проблеме, будет очень и очень плохо для тех, кто вышел..
Просто невозможно с этим выйти..
Один вышел, на 7 лет посадили..
Это отнюдь не две одинаковые ситуации..
И имено поэтому вышла Россия на каком то пока уровне ниже среднего..
Но этого хватило, чтоб наша полиция как бы сказать мягко, испужалась..
Сами понимаете, с такой темой выходить народу, это полная хана..
С государством бодаться, тем более у нас .
Так что это совершенно разные ситуации..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2232
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:06
#19
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Цитата:
maxsaf:
Соответственно и полиция тут ниче не может сделать, а не просто бездействует.

Судя по тому, что происходило в Омерике, то да, бездействует..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12192
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:15
#20
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Цитата:
111:
то да, бездействует..

Простой вопрос вам. Сколько у вас штраф сейчас за непропуск пешехода и за необслуживание на гос языке в магазине? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2232
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:19
#21
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Цитата:
maxsaf:
Сколько у вас штраф сейчас за непропуск пешехода и за необслуживание на гос

Я вообще не в теме..
За непропуск что то раньше говорили было 17500, но опять же половина скачуха, если в течении десяти дней оплатишь
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12192
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:21
#22
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Цитата:
111:
Я вообще не в теме.. За непропуск что то раньше говорили было 17500, но опять же половина скачуха, если в течении десяти дней оплатишь

Ну а вы напрягитесь, поищите, поспрашивайте, и поймете что не только вы не в теме, но и сама полиция. Отсюда и ответ на ваш вопрос про ее бездействие.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13135
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:25
#23
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главное, что реакция власти
, хоть и запоздалая, расставила все точки над и.
ну и видать совет от друзей получила.
дружеский.
что такое хорошо и что такое плохо.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13135
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:27
#24
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Цитата:
111:
Я вообще не в теме..


расскажи в каких вопросах ты в теме.
чтобы тебя не тревожили понапрасну.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2232
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:36
#25
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Цитата:
maxsaf:

Там же исходя из мрп
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12192
Георгий ГОВОРОВ: Это праздник какой-то
Отправлено: 10.09.21 - 19:39
#26
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Цитата:
111:
Там же исходя из мрп

Ну сколько конкретно?
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