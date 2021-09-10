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≡ Уволить руководителя отдела ЖКХ Костаная Наурзбая Мусина рекомендовал совет по этике
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42346
Уволить руководителя отдела ЖКХ Костаная Наурзбая Мусина рекомендовал совет по этике
Отправлено: 10.09.21 - 17:53
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Заседание прошло сегодня, 10 сентября. В деятельности Мусина прокуратура города усмотрела системные нарушения, которые привели к оказанию им предпочтения некоторым фирмам, а также способствовали их незаконной деятельности.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4826
Re: Уволить руководителя отдела ЖКХ Костаная Наурзбая Мусина...
Отправлено: 10.09.21 - 17:53
#1
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этике. От сразу отметил, что
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