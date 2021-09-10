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≡ В 8 регионах Казахстана не избавились от уличных туалетов в школах - МОН
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42346
В 8 регионах Казахстана не избавились от уличных туалетов в школах - МОН
Отправлено: 10.09.21 - 17:34
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Отмечается, что перед новым учебным годом сотрудники Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН проверили подведомственные акиматам школы во всех областях и городах страны.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22676
Re: В 8 регионах Казахстана не избавились от уличных туалетов в...
Отправлено: 10.09.21 - 17:34
#1
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Смотрю на фото. Далеко - бежать.
А если - "приспичит"?... :lol: ;-)
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